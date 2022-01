Se da una parte, ogni mese, Netflix deve dire addio a titoli presenti nel suo catalogo (e per il mese di gennaio 2022 dovrà dare l’addio a lavori importanti), dall’altra parte ha deciso di ampliare la scelta con nuovi titoli delle produzioni principali come l’Italia per poter attirare un numero maggiore di telespettatori e vincere la concorrenza dei diretti avversari come Disney + ed Amazon Prime Video.

Per questo motivo, è arrivato il debutto della serie televisiva Incastrati, diretta e recitata da Ficarra e Picone, disponibile su Netflix a partire dal 01 gennaio 2022. All’attivo ha, al momento, una stagione con sei episodi dalla durata, all’incirca, di 30 minuti ciascuno. Molto veloci da vedere ed attrattivi tanto che in molti li hanno già finiti ed ora che hanno concluso si chiedono se vi sarà una nuova stagione. Al momento, Netflix non si è ancora pronunciato poiché quando si tratta di una serie al debutto hanno l’abitudine di aspettare per vedere se ha un buon riscontro o meno nel pubblico. Tuttavia, intervistati da TvSerial.it Ficarra e Picone affermano che:

“Sappiamo delle cose che però non possiamo ancora dire”.

Questo ci fa pensare che vi siano delle trattative in corso con Netflix per andare oltre il primo capitolo. Inoltre, Salvo Ficarra scherza:

“Può essere che magari prima facciamo la terza e poi la seconda”.

Questa foto è stata estrapolata dall’episodio 6 di Incastrati.

Tuttavia, viene spontaneo pensare che la piattaforma di streaming rinnoverà la serie Incastrati poiché ha avuto un ottimo successo, tanto che è stabile alla seconda posizione in classifica in Italia. Se sarà davvero così si pensa che Incastrati possa diventare un appuntamento annuale con le riprese che inizieranno questa primavera e la nuova stagione in onda sul piccolo schermo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. D’altronde, la prima stagione si è conclusa con molti misteri da risolvere che hanno lasciato il pubblico con il fiato in sospeso.

Ovviamente se verrà confermato, in Incastrati 2 ritroveremo sempre Salvo Ficarra e Valentino Picone, ma anche Marianna Di Martino nei panni di Agata Scalia, Anna Favella in quelli di Ester, Tony Sperandeo sarà sempre Tonino Malacuso noto come Cosa Inutile, Maurizio Marchetti nei panni del portiere Martorana e Sergio Friscia sarà Friscione. Anche se ovviamente potrebbero esserci anche delle new entry, ma al momento è presto per saperlo.

E tu hai già visto Incastrati? Ti aspetti una seconda stagione o, secondo te, non ci sarà?