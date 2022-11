Nonostante le performance carismatiche di Stanley Tucci, Dolly Wells, David Tennant e altri, questa commedia noir, ora disponibile su Netflix Italia, fallisce a un livello essenziale per una serie tv di questo genere.

Inside Man è un bel gioco di parole e una brutta storia. Questa commedia drammatica noir composta da quattro episodi segue Jefferson Grieff (Stanley Tucci), un criminologo nel braccio della morte in Texas a cui, per ragioni inspiegabili, è concessa l’autorizzazione di dirigere un’agenzia investigativa rudimentale in attesa della sua esecuzione. Ciò rende Grieff un uomo interno sia nel senso della prigione, sia nel senso della risoluzione dei crimini.

Questa trama viene collegata a un’altra ambientata nel Regno Unito su un prete anglicano (David Tennant) che prende decisioni così inutilmente stupide che ti chiedi se abbia la capacità di mettere la tonaca per il verso giusto.

In breve: Inside Man è più un esperimento mentale che una storia. Ogni azione ridicola intrapresa dai suoi personaggi è al servizio della domanda: ‘cosa farebbe per commettere un omicidio un brav’uomo?’ Quindi abbiamo un brav’uomo, il prete interpretato da David Tennant, Harry Watling, incastrato in una situazione che lui continua a ripetere come inevitabile, ma che avrebbe potuto essere evitata in ogni momento.

Senza rivelare i punti principali della trama, l’episodio uno introduce Tennant come un reverendo scherzosamente irriverente che supera il limite. Nei tre episodi successivi, con crescente insistenza sull’impossibilità di agire diversamente, Harry procede a oltrepassare molte altre linee fino a quando, alla fine, finisce in una situazione genuinamente irrecuperabile.

Presumibilmente, Inside Man mira a un’escalation in stile Fargo in cui un uomo comune è portato a compiere atti straordinari, ma qui non c’è alcun senso di inevitabilità. Harry e sua moglie Mary (Lyndsey Marshal) non sono intrappolati dal destino o dalle circostanze, ma dalle scelte sconcertanti che fanno.

È un cast eccellente e certamente abbastanza buono da distrarre dal “ma perché” centrale della trama. Dolly Wells e Lydia West interpretano Janice Fife, l’insegnante di matematica del figlio di Harry Ben, e la giornalista Beth Davenport. La loro scena di apertura ambientata in un vagone della metropolitana è un inizio teso e forte che si rivela una pubblicità deludentemente falsa per ciò che segue. È una sequenza avvincente che attinge a un momento molto attuale e introduce il personaggio di Wells come una donna piena di risorse. Janice è il tipo di personaggio che il pubblico televisivo potrebbe davvero apprezzare… in un’altra serie.

Molto bravo anche Louis Oliver nel ruolo di Ben. È convincente in ogni punto, quando è irriverente e arrogante nell’episodio uno e quando è in preda al panico e terrore nell’episodio finale di Inside Man.

Nonostante il carisma di Tennant, è difficile provare altro che frustrazione per lo sfortunato prete.

Nel complesso, questa buia gita di quattro ore non ripaga l’investimento di tempo. La sua ossessione centrale – le cose cattive fatte dalle brave persone – è drammaticamente ricca, ma sperperata. Il risultato è in gran parte uno spreco dei suoi dialoghi intelligenti e del cast di talento usato per creare questi 4 episodi.

Inside Man è ora disponibile su Netflix.

Ho deciso di dargli 6 per il cast e i dialoghi. E tu invece? Lo guarderai? Lo hai già visto? Dimmi la tua nei commenti.