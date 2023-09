Ho voluto scrivere la recensione della serie documentaristica di Netflix “Inside the World’s Toughest Prisons“, giunta alla stagione 7, perché mi è sempre piaciuta e voglio farla conoscere a chi non ne ha ancora sentito parlare.

La serie “Inside the World’s Toughest Prisons” è iniziata su Netflix nel 2016 e ha avuto sette stagioni. Nel corso degli anni, i giornalisti (per lo più Raphael Rowe) hanno visitato diverse prigioni in tutto il mondo per mostrare come si vive dietro le sbarre.

La cosa più affascinante di questa serie è che mostra sistemi carcerari falliti e migliori – pochi – del mondo. Alcuni paesi sono più avanzati e strutturano il loro sistema giudiziario in modo diverso, mentre altri hanno le peggiori prigioni del mondo. È importante notare che alcune persone vengono dichiarate colpevoli anche se non lo sono, ed è qui che il sistema fallisce. Come spiega il presentatore della serie Raphael Rowe: “sono stato condannato a 11 anni di prigione in Inghilterra per un omicidio che non avevo commesso.” Lui ha dovuto studiare legge in carcere per poi difendersi. Ma chi ha la sua forza di volontà per analizzare le falle della giustizia mondiale?

Credo pochi.

Nella stagione 7 di “Inside the World’s Toughest Prisons”, Rowe viaggia in Finlandia, Repubblica Ceca, Indonesia e Isole Salomone. Ogni episodio ha un titolo che spiega per cosa è conosciuta ogni prigione.

La Finlandia è conosciuta come una prigione a scelta libera. Qui, i detenuti possono uscire per studiare o lavorare.

L’obiettivo di essere rinchiusi è riflettere su ciò che si è fatto e possibilmente cambiare (ovviamente se si è fatto qualcosa di lieve come frode fiscale). Ogni crimine è diverso e dovrebbe essere trattato di conseguenza. A causa del sistema finlandese, una volta scontata la pena, poche persone tornano a delinquere.

La Repubblica Ceca è etichettata come la prigione del crystal meth nel titolo dell’episodio, mentre l’Indonesia, d’altra parte, manda i tossicodipendenti in riabilitazione in prigione.

Questa è una chiara divisione su come ognuno tratta in modo diverso il problema della droga. In Indonesia, tra l’altro, chi si droga o spaccia, anche in piccole dosi, è praticamente rovinato. Fottuto. Dal punto di vista sociale è difficile riabilitarsi dopo essere finito in carcere per aver spacciato o consumato droga. Mi è piaciuta molto la scelta delle carceri di Rowe per far vedere al mondo queste diversità culturali.

La serie ti fa capire che le prigioni non sono solo luoghi brutti, ma mostrano anche problemi nel modo in cui i paesi gestiscono la legge. A volte, il sistema non è giusto con le persone che cercano di migliorare.

La stagione 7 è molto interessante e ti insegna un sacco di cose. Se ti piace sapere come funziona la giustizia in paesi diversi, questa stagione fa al caso tuo. Alcuni paesi aiutano le persone con le loro leggi, mentre altri le usano per fare del male.

Se hai già visto le altre stagioni di “Inside the World’s Toughest Prisons” guarda anche questa. Ogni episodio ti porta in una prigione diversa e ti spiega cosa succede lì. È un modo per capire meglio il mondo in cui viviamo.

Guardando questi episodi, alla fine imparerai qualcosa di nuovo sul mondo.

