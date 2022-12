Guarda l’intervista al giovane scrittore Federico Ciriminna sul libro Vicina e scrivi un commento per avere curiosità su questo romanzo, che è letterale ma anche un omaggio al mondo del cinema e della televisione.

Trovi Vicina su Amazon cliccando sul link in basso:

Offerta Vicina Ciriminna, Federico (Autore)

Di cosa parla Vicina? La vita di un diciassettenne introverso cambia quando, nella casa di fronte alla sua, si trasferisce Mikela, che sembra essere il suo esatto opposto. Quella che inizia come un’amicizia si trasforma in qualcosa di più, ma per lui diventa un’ossessione. Mikela è sempre nei suoi pensieri, nei suoi sogni, e quando non sono insieme inizia a spiarla, scoprendo di non essere il solo ad avere un rapporto speciale con la ragazza. Al contrario, si rende conto di non essere mai riuscito a comprenderla davvero. Capire Mikela diventa così la sua unica missione. Quanto in là riuscirà a spingersi prima di arrivare al punto di non ritorno?

Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al nostro canale YouTube cliccando su questo link.