“Into the night” è una serie televisiva di genere thriller/fantascienza avente nazionalità belga, prodotta e distribuita su Netflix a partire dal 2020, quando è andata in onda la prima stagione composta da un totale di 6 episodi.

Un anno dopo, nel 2021, è invece stata trasmessa sulla medesima piattaforma di streaming la seconda stagione, anch’essa formata da un totale complessivo di 6 puntate, le quali però hanno intricato maggiormente la storia, ponendo più interrogativi di quanti già in precedenza non ce ne fossero.

L’ultimo episodio, in particolare, è terminato con un cliffhanger degno di nota, che ha aumentato notevolmente la curiosità degli spettatori che, come la sottoscritta, hanno amato questa serie (qui trovate la mia recensione in merito), portandoci dunque a desiderare ardentemente l’arrivo di una terza stagione di “Into the night” in grado di risolvere il mistero con cui siamo stati lasciati.

La risposta è però in questo senso molto deludente: Netflix non ha mai annunciato l’idea di realizzare una terza stagione della serie, pur essendo ormai passati quasi più di due anni dal rilascio dell’ultimo tranche di episodi.

Un vero peccato, considerando anche l’accoglienza positiva ricevuta da “Into the night“, che ha ottenuto un punteggio pari all’83% su Rotten Tomatoes.

Certo, ora non è però il caso di drammatizzare, siccome non è arrivata neanche nessuna idea relativa ad una cancellazione definitiva della serie: più che altro, possiamo dire che essa è al momento in stand-by, e non c’è molto di cui stupirsi, in questo.

In attesa di una ipotetica terza stagione, comunque, chi ha amato “Into the night” può provare a dare una chance alla serie turca “Yakamoz S-245“, anch’essa presente doppiata in italiano su Netflix dal 20 aprile dello scorso anno e tratta da “The old Axolotl“, romanzo polacco scritto da Jacek Dukaj, lo stesso a cui si è ispirata “Into the night” (tra le due serie ci sono infatti numerosi punti in comune, anzi, possiamo dire che entrambe sembrano raccontare la medesima storia da un punto di vista diverso ma complementare).



