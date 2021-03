Quello di quest’anno è un Festival di Sanremo totalmente diverso per molti aspetti e lo sa bene Irama. Il cantante di Carrara, classe 1995, non è la prima volta che sale sul palco dell’Ariston. Nel 2016 ha fatto il suo debutto nella categoria delle Nuove Proposte con il brano Cosa resterà per poi tornarvi nel 2019, tra i big, con la canzone La ragazza con il cuore di latta. Per la sua terza volta a Sanremo, il cantante ha scelto il brano La genesi del tuo colore, scritto interamente da lui. Purtroppo però, poco prima dell’inizio ufficiale della kermesse canora, due collaboratori di Irama sono risultati positivi al Covid e quindi il ragazzo si è dovuto mettere in quarantena, nonostante il tampone negativo. Tuttavia, Amadeus (conduttore e direttore artistico) è riuscito a trovare una soluzione permettendo ad Irama di restare in gara e, durante la serata di ieri, ha mandato in onda la sua esibizione girata durante la prova generale e che ha permesso al giovane di conquistare il secondo posto provvisorio nella classifica del Festival di Sanremo 2021.

Analisi dell’esibizione di Irama a Sanremo 2021

Irama è stato fin da subito grato per questa opportunità che, con una modifica del regolamento di Sanremo, gli ha permesso di partecipare nonostante la quarantena, ma anche mortificato e dispiaciuto perché era pronto a dare il massimo sul palco dell’Ariston. Analizzando la sua performance, ciò che ha colpito gli esperti di moda è stato il suo look che, a loro dire, era davvero perfetto ed azzeccato. Ma è stata la sua esibizione a far breccia anche nei cuori dei più scettici. Durante la messa in onda del video, infatti, i social network si sono riempiti di complimenti per il ragazzo anche da parte di chi, solitamente, non lo segue e che, questa volta, ha dovuto ammettere che la canzone merita. C’è già chi lo immagina sul palco dell‘Eurovision Song Contest perché la canzone La genesi del tuo colore è un’ondata di freschezza e di diversità rispetto al solito Festival di Sanremo. I suoi fan sono orgogliosi: se c’è durante una prova generale è stato così pazzesco, chissà cosa sarebbe riuscito a fare dal vivo!

Il cantante Irama al Festival di Sanremo

Il significato del testo La genesi del tuo colore

La genesi del tuo colore racconta di un momento in cui, intorno a noi, tutto sembra scomparire e ci viene negata la possibilità di aggrapparci a qualcosa. In quel momento, però, con la forza della disperazione tutto cambia e la nostra vita torna a scorrere come prima. Irama, a proposito della canzone, afferma che:

“La canzone in poche parole mi piace definirla un inno alla vita. Le sonorità della canzone sono molto colorate. Ci sono tante sfumature, tanti mondi che mi appartengono ed anche tanti mondi che, devo dire, ho esplorato con questa canzone”.

Siete contenti che Irama sia rimasto in gara? Vi piace la sua canzone? Vi aspettiamo nei commenti e vi lasciamo al testo del brano.

Il testo di La genesi del tuo colore

Non sarà la neve

A spezzare un albero

Avessi finto sarebbe stato meglio

Di averti visto piangere in uno specchio

E mi manca la tua voce ormai

Ora che, ora che, ora che sei qui

Io sono qui

Ci vestiremo di vertigini

Mentre un grido esploderà

Come la vita quando viene

Mai smetterai, canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Avеssi finto sarebbe stato meglio

Hai poco tеmpo ormai

Per vivere una vita che non sentirai

Chiudo il sole un attimo

Anche se non dormirò, oh

E i pensieri passano

Come eclissi resti qui

Io resto qui

E danzeremo come i brividi

Mentre la vita suonerà

Con le dita tra le vene

Mai smetterai, canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Sottovoce nasce il sole

La scia che ti porterà dentro

Nel centro dell’universo

E l’armonia del silenzio

Sarà una genesi

La genesi del tuo colore

Mai smetterai, canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore