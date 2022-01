Dopo le difficoltà affrontate lo scorso anno, Irama torna al Festival di Sanremo 2022, e lo fa con la canzone Ovunque Sarai. Quarta volta sul palco dell’Ariston, dunque, anche se nella scorsa edizione del festival, Irama purtroppo non ha potuto presenziare sulla scena per via della positività al Covid di un membro del suo staff.

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, nel 2021 Irama ha comunque raggiunto il quinto posto della classifica con la sua La genesi del tuo colore, e quest’anno prova a fare ancora meglio con Ovunque Sarai.

Irama arriva dai successi estivi diventati tormentoni, Arrogante nel 2019 e Mediterranea nel 2020 Arrogante nel 2021, e quindi si pone come una delle voci più amate degli ultimi anni.

Ma vediamo di scoprire qualche cosa in più sulla canzone in gara a Sanremo 2022.

Il significato di Ovunque Sarai di Irama

A quanto pare quest’anno Irama ci farà sentire tutta la potenza della sua voce, con una ballad orchestrale di tutto rispetto. A dircelo sono i pochi giornalisti che hanno potuto ascoltare la canzone in anteprima, mentre tutti noi dovremo aspettare l’inizio ufficiale del Festival, che si terrà dall’1 al 5 febbraio 2022, come sempre al Teatro Ariston di Sanremo.

Ovunque Sarai si pone come un brano spiazzante e profondamente melodico e romantico, con un inizio soft di pianoforte e voce e un crescendo che ci farà sentire tutta la potenza vocale di Irama. C’è chi dice che potrebbe essere il brano della maturità artistica, quello che segna un passo in alto verso la vetta della carriera. Chissà…

In Ovunque Sarai Irama si rivolge ad una persona speciale, importante, una persona per cui si è pronti a tutto, anche di fronte ad un rifiuto, ad un assenza. Una vera e propria dedica d’amore eterno:

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò dal testo di Ovunque Sarai di Irama

Credo che Irama sia pronto a stupire tutti noi con questa canzone… E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua su Ovunque Sarai.