Gli Iron Maiden hanno pubblicato la loro nuova canzone “Stratego”, estratta dal loro prossimo LP Senjutsu, il primo album delle leggende dell’heavy metal in sei anni.

La canzone – che sembra essere ispirata alla guerra piuttosto che al popolare gioco da tavolo – è stata co-scritta dal chitarrista Janick Gers e dal bassista fondatore Steve Harris. Stratego, che ricorda il ritmo galoppante dei primi lavori del gruppo, è uno dei due brani di Gers/Harris nel doppio LP di 10 canzoni.

Gli Iron Maiden hanno precedentemente rilasciato “The Writing on the Wall“, estratto da Senjutsu, il 17° album in studio della band e il primo da The Book of Souls, uscito nel 2015.

Senjutsu uscirà il 3 settembre.

“Siamo tutti davvero entusiasti di questo album”, ha detto Dickinson in una dichiarazione. “L’abbiamo registrato all’inizio del 2019 durante una pausa del tour Legacy. Certo, la pandemia ha ritardato le cose. Le canzoni sono molto varie e alcune sono piuttosto lunghe. Ci sono anche una o due canzoni che suonano in modo piuttosto diverso dal nostro solito stile, e penso che i fan dei Maiden saranno sorpresi, in senso buono, spero!”

Dickinson ha anche recentemente rivelato di essere risultato positivo al Covid-19 nonostante fosse vaccinato. “Ho pensato: oh beh, merda”, ha detto. “Stavo un po’ starnutendo. Per un paio di giorni mi sono sentito un po’ intontito, un po’ come se avessi l’influenza, e basta. E ho 63 anni. Senza il vaccino, avrei potuto essere in guai seri”.

Il significato di Stratego degli Iron Maiden

In generale, le canzoni heavy metal sono le più complicate da decifrare. Gli heavy metalisti fanno affidamento in modo significativo sull’immaginario.

E questo è il caso di Stratego. In effetti, anche prima di arrivare alla prima strofa, ci imbattiamo in tante metafore complesse rispetto a quelle che normalmente si trovano in una canzone pop.

Ma come abbiamo sostenuto in passato, la comprensione di queste tracce si basa più sul feeling perché nessuno, a parte forse i fan sfegatati degli Iron Maiden, riusciranno a capire davvero tutto ciò che viene detto.

In Stratego il cantante lamenta un qualche tipo di stato di stress. Questo non vuol dire che tale stress sia legato al lavoro o qualcosa del genere. Piuttosto, si può dire che è un individuo che non è solo carico di preoccupazioni per la società in generale, ma anche lui stesso si sente perso nel grande schema delle cose.

Quindi, anche se questa canzone non parla direttamente di concetti come, diciamo, l’apocalisse, è chiaro che il narratore è stato comunque influenzato dalle scelte della società.

E con lui che è completamente sommerso in questo mondo tutt’altro che ideale, trova anche difficile non essere personalmente consumato dalla negatività di questa società.

“Stratego” è il nome di un gioco da tavolo. Ma il termine deriva dall’antica Grecia e indica il concetto di strategia militare.

Quindi il narratore cerca di mettere insieme un qualche tipo di tattica per superare questa angoscia mentale che sta attraversando.

Il testo di Stratego degli Iron Maiden

[Verso 1]

How do you read a madman’s mind?

Teach me the art of war

For I shall bring more than you bargained for

Give me an ultimatum

That I could not dream of

Spills of a crying nation upon my soul

[Pre-Ritornello 1]

For I have not a mortal soul

That you already know

Look at my eyes

There’s no surprise

[Ritornello]

Ocean is black, the devil’s track

Looking beyond beneath the sea

Eye of the storm is here again

Been there before you were ever born

Beyond the dark, I feel the pain

It’s hidden but I can’t explain

A cross to bear, a heavy faith

My sorrow whispers time again

[Post-Ritornello]

I hear you calling my name

Come to claim my life again

Pray for me I’m almost there

The pain almost too much to bear



[Verso 2]

I try to find my way back home

To feel the same again

The voice of nothing listened far too long

Little by little eat away

I think I’ve lost my mind

Too late to change now what I left behind

[Pre-Ritornello 2]

Hear me, listen my call

I am ready to fall

Lord hear me now

Let me go

[Guitar Solo: Janick Gers]

[Ritornello]

Ocean is black, the devil’s track

Looking beyond beneath the sea

Eye of the storm is here again

Been there before you were ever born

Beyond the dark, I feel the pain

It’s hidden but I can’t explain

A cross to bear, a heavy faith

My sorrow whispers time again

I video di sviluppo dell’album

La scorsa settimana, gli Iron Maiden hanno condiviso un paio di video di making-of del loro nuovo album: