It è un film che ha visto la luce nel 2017 e che è stato diretto da Andy Muschietti, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King.

Di genere horror e thriller, non tutti sono riusciti a vedere il film proprio perché si tratta di una storia che mette i brividi e non è semplice da seguire se non si è amanti del genere. Nonostante questo, è un film molto amato ed ha riscosso un grande successo. Si sa che quando un titolo ottiene un ottimo riscontro, si fa il possibile per accontentare il pubblico che non ne ha mai abbastanza di una storia. Così l’universo di Stephen King è destinato ad espandersi sul piccolo schermo. Ad annunciarlo è Variety, famoso portale americano, che rivela come HBO Max sia al lavoro su una serie prequel che avrà come titolo It: Part One – Welcome to Derry e si svilupperà tramite una serie tv.

Il clown del film It

La storia del prequel sarà ambientata negli anni ’60 (circa trent’anni prima quindi) e ci farà far ritorno nella città fittizia di Derry per raccontare gli eventi che porteranno poi a quanto succede nel film con il ritorno di Pennywise ed esplorerà le origini della maledizione che perseguiterà la piccola cittadina del Maine per 27 anni. Inoltre, pare che il clown sarà anche protagonista di una origin story all’interno della serie. Ma chi si occuperà di tutto questo? Ebbene si troveremo ancora Andy Muschietti come sceneggiatore e come produttore esecutivo della serie al fianco della sorella Barbara Muschietti e di Jason Fuchs. Al momento non ci è dato sapere chi prenderà parte al nuovo lavoro e chi ritroveremo nel cast, non è ancora nota neanche la data di inizio delle riprese. È questione di giorni ed arriverà anche l’ufficialità da parte di HBO Max e di Warner Bros. Inutile dirlo, c’è grande attesa e curiosità per quello che ha tutte le carte in regola per essere un grande successo. D’altronde, è sufficiente pensare che i due capitoli del film It hanno incassato oltre un miliardo ai box office di tutto il mondo.

