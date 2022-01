E’ la voce femminile che ha vinto più edizioni in assoluto nella storia del Festival di Sanremo, è lei, una delle voci più famose del panorama musicale italiano, è Iva Zanicchi, che quest’anno canterà Voglio amarti.

Lo sappiamo bene, l’Aquila di Ligonchio non ha certo bisogno di grandi presentazioni, ma è bene ricordare quali sono state le canzoni che l’hanno portata a vincere per ben tre volte il Festival della canzone italiana. La prima vittoria di Iva Zanicchi è avvenuta nel 1967 con la canzone Non pensare a me presentata in coppia con Claudio Villa. La vittoria successiva è stata con l’intramontabile Zingara, soltanto due anni dopo, infine, nel 1974, ha vinto per la terza volta con la canzone Ciao cara come stai?.

Eppure la Zanicchi non è famosa soltanto come cantante, ma anche come attrice, presentatrice e addirittura politica. Chissà se anche quest’anno riuscirà a conquistare il podio di Sanremo con la sua potente voce…

Il significato del testo di Voglio amarti di Iva Zanicchi

Una ballata piena d’amore e passione, Voglio amarti di Iva Zanicchi è proprio questo; una canzone che affonda le radici nella tradizione, ma che sa anche sorprendere con un assolo di chitarra molto rock.

Nel testo di Voglio amarti si può sentire chiaramente il desiderio inarrestabile, la passione ardente che non vede l’ora di realizzarsi. Così in Voglio amarti, siamo al cospetto di un amore che ci fa sentire ancora vivi, e pieni di emozioni.

Come canta la stessa Iva Zanicchi nel testo:

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me dal testo di Voglio amarti di Iva Zanicchi

Un amore tutt’altro che platonico per Iva, che ci fa sognare ad occhi aperti grazie alla sua incredibile voce.

