J-Ax, rapper di Milano classe 1972, è noto nel mondo musicale italiano (e non solo) per aver fondato il duo degli Articolo 31 grazie al quale è diventato un nome conosciuto salvo poi decidere di intraprendere una carriera da solista fino alla sua collaborazione con Fedez nel 2016 con brani di successo come Assenzio, Comunisti col Rolex, Piccole cose o Italiana. Poi di nuovo la decisione di tornare a lavorare da solo diventando sempre più un volto dell’estate italiana grazie ai suoi brani che, puntualmente, ogni anno diventano dei tormentoni per l’estate italiana.

SurreAle – il nuovo album di J-Ax

Oggi, venerdì 27 agosto, è una data importante per J-Ax che, ad inizio agosto, ha spento le sue prime 49 candeline. Infatti esce un suo nuovo progetto discografico, l’album SurreAle che vuole essere un seguito ideale di ReAle, album uscito nel 2020. L’album di J-Ax contiene 11 brani, ma la cosa che attira maggiormente l’attenzione sono i 4 featuring che lo vedranno protagonista insieme a personaggi famosi del mondo della musica italiana: Jake La Furia, Ermal Meta, Francesco Sarcina e Federica Abbate.

Il rapper J-Ax

Sono un fan: il significato del nuovo singolo di J-Ax

L’uscita dell’album SurreAle di J-ax è anticipata, come di consueto, dal singolo Sono un fan disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme streaming a partire da oggi, venerdì 27 agosto. Un brano prodotto da Itaca e che il rapper ha deciso di dedicare ai suoi fan. Nella canzone, infatti, dà la possibilità di conoscerlo meglio poiché elenca le sue passioni ed i momenti magici della sua vita, ma soprattutto omaggia personaggi noti importanti per la musica e la cultura italiana come Giorgio Gaber, Laura Pausini o Umberto Eco fino ad arrivare all’ammirazione che prova per Dua Lipa ed alla sua passione per la Pixar. Ovviamente, però, il grazie più grande va al suo pubblico sempre presente per lui e pronto a supportarlo, infatti J-Ax canta:

“Ma non esistevo senza averti qua e sono stato un tuo grande fan”.

E tu sei un fan di J-Ax? Hai già avuto modo di sentire il nuovo brano Sono un fan? Ti aspettiamo nei commenti!