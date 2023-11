Chi è Jacopo Sol uno degli 8 finalisti di Sanremo Giovani 2023 scelto da Amadeus per la serata che andrà in onda su Rai Uno il 19 Dicembre. I vincitori del contest di diritto si esibiranno poi in gara al Festival di Sanremo 2024. Per questo la partecipazione a Sanremo Giovani è l’ occasione per Jacopo di dimostrare il suo talento.

Chi è Jacopo Sol: la sua biografia

Jacopo Sol nome d’arte di Jacopo Porporino è un giovane cantautore pugliese, originario di San Severo, in provincia di Foggia.

Appassionato di musica fin da bambino, è cresciuto ascoltando la musica dei grandi artisti italiani e stranieri durante lunghi viaggi in macchina, grazie ai suoi genitori. A 8 anni viene quindi portato proprio dalla madre per la prima volta a lezioni di chitarra. Il suo nome d’arte deriva proprio dal primo accordo imparato.

Dove vive Jacopo Sol

La passione per la musica cresce a dismisura e porta Jacopo prima a passare al canto, poi alla scrittura. La sua carriera lo porta a trasferirsi nel Maggio 2022, a Milano. Una scelta che gli cambia totalmente la vita.

Nella città meneghina infatti conosce tante persone e ottiene stimoli che gli permettono di sperimentare un nuovo sound e di produrre le sue canzoni in maniera del tutto originale. Passa così dalle sonorità acustiche a produzioni in cui unisce elementi sia acustici che elettronici, modificando anche il suo timbro vocale.

La carriera di Jacopo Sol

La sua carriera inizia ufficialmente quando viene messo sotto contratto dalla Universal e riesce così ben presto a fare il suo debutto nel mondo della musica.

Tra i suoi brani pubblicati di recente troviamo “Dormi”, “+ Tempo” e “Ancora”. Quest’anno ha poi ottenuto il pass per la finale di Sanremo Giovani grazie al brano “Cose che non sai”.

Vita privata di Jacopo Sol

Non si conoscono molti dettagli sulla vita sentimentale di Jacopo e al momento non si sa se abbia una fidanzata o meno.

