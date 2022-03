Jada Pinkett Smith è diventata, nel giro di poche ore, un caso mondiale di cui tutti stanno parlando a partire da domenica notte. Il tutto dopo che Chris Rock ha fatto una battuta infelice su di lei ed il marito Will Smith non ha avuto problemi a salire sul palco per difendere la moglie ed a tirare un pugno, in diretta mondiale, al comico.

Un gesto che non è piaciuto al pubblico: è giusto difendere la propria moglie, ma la violenza non è mai la soluzione migliore. L’attore, infatti, se ne è reso conto ed ha chiesto scusa al collega ed all’Accademy con un lungo post su Instagram. In tutto questo, il pubblico si continuava a chiedere cosa ne pensasse la vera protagonista, ovvero Jada Pinkett Smith. È stata lei ad essere umiliata e ad essere messa in primo piano a causa della sua malattia, la alopecia. Eppure non si era ancora pronunciata sulla questione fino ad oggi che ha rotto il silenzio con la classe e l’eleganza, qualità che la contraddistinguono da sempre. Nessun cenno alla serata o al gesto fatto dal marito, ma solo poche parole affidate ai suoi profili social:

“Questa è la stagione della guarigione. E io sono qui per questo”.

Parole che sono state apprezzate dai suoi fan perché l’attrice è tornata a farsi sentire. Lo scorso anno ha preso la decisione di tagliare definitivamente i suoi capelli a favore di una testa rasata poiché il suo intento era quello di dare un messaggio di positività per tutte le persone che si trovavano nella sua stessa situazione. A tal proposito, Jada Pinkett Smith afferma:

Will Smith e Chris Rock agli Oscar

“E’ stato un salto nel vuoto, ma ho scoperto molte cose di me stessa. E’ stato liberatorio. Venivo da anni in cui mi valutavo su come piacessi agli altri, mi taravo su come gli altri volessero vedermi, non per come pensavo volessi essere io stessa. Ero immersa in questo mondo, ho deciso perciò di essere me stessa e mi sono liberata, finalmente. Avrei voluto farlo da tanto tempo. Ho lasciato andare via tante cose insieme alle chiome, è stata perciò anche una esperienza quasi mistica, sicuramente di riscoperta”.

La battuta di Chris Rock è apparsa davvero infelice, a maggior ragione perché lui e Jada Pinkett Smith sono stati colleghi ed amici in passato, quando entrambi hanno prestato la loro voce a due personaggi di Madagascar. Nel frattempo, sono arrivate anche le prime dichiarazioni di Carolyn Smith, la mamma di Will, che durante un’intervista con la Abc di Filadelfia ha rivelato a proposito del figlio:

“E’ una persona molto calma. Uno che sta bene con la gente. E’ la prima volta che l’ho visto scattare. La prima volta in tutta la vita”.

E tu cosa ne pensi delle parole di Jada Pinkett Smith? E soprattutto cosa ne pensi della decisione che ha preso lo scorso anno? Ti aspettiamo nei commenti!