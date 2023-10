Oggi venerdì 6 ottobre 2023 esce “Drums“, il nuovo ritmato brano frutto della collaborazione tra James Hype e Kim Petras, lui dj e producer di origini britanniche, lei cantautrice tedesca.

In questo articolo, ci immergeremo totalmente in questa canzone, scoprendo insieme qual è il significato e la traduzione del testo di “Drums“.

Buona lettura!

Significato di “Drums”

Il brano parla di una relazione apparentemente in bilico (“non pensavo sarebbe finita così“), della cui conclusione però l’artista non si vuole rassegnare, come ripetuto dalle frasi “meno mi dai, più lo voglio” e “mi spingi indietro fino a farmi fare due passi avanti“.

Traduzione del testo

[Intro]

Meno mi dai

Meno mi dai

Meno mi dai, più lo voglio

[Ritornello]

Meno mi dai, più lo voglio

Mi spingi indietro fino a farmi fare due passi avanti

Ma posso vedere i segni, riconoscere dove stiamo andando, quindi

Meno mi dai, più lo voglio



Sai, sognavo questo

Non ho mai pensato che sarebbe finita così

Meno mi dai e più lo voglio

Tamburi



Tamburi

Tamburi

Da-da-da-da

Da-da-da-da

Da-da-da-da

Da-da-da-da (Hey)

Da-da-da-da

Da-da-da-da

Meno mi dai e più lo voglio

Ehi, ehi, ehi…

(Non avrei mai pensato che sarebbe finita così)



Meno mi dai e più lo voglio

Mi spingi indietro fino a farmi fare due passi avanti

Ma posso vedere i segni, riconoscere dove stiamo andando, quindi

Meno mi dai, più io

Meno mi dai, più lo voglio

Mi spingi indietro fino a farmi fare due passi avanti

Ma posso vedere i segni, riconoscere dove stiamo andando, così

Meno mi dai, più lo voglio



Sai, sognavo questo

Non ho mai pensato che sarebbe finita così

Meno mi dai e più lo voglio



Tamburi

Meno mi dai, più lo voglio

Mi spingi indietro fino a farmi fare due passi avanti

Ma posso vedere i segni, riconoscere dove stiamo andando, quindi

Meno mi dai, più lo voglio.

