Il cognome di quest’artista rappresenta la principale sensazione che provano i suoi fan all’uscita di un suo nuovo pezzo: si chiama James Hype, ha 32 anni, è del Regno Unito e ci ha già deliziato in passato con brani quali “More than friends” (2017), “I was lovin’you” (2019), “You give me a feeling” (2021), “Dancing” (2021) e “Say Yeah” (2022).

E proprio oggi, venerdì 9 settembre 2022, il dj inglese è tornato a far parlare di sè con una nuova versione della sua “Ferrari“, canzone scritta in collaborazione con il musicista Miggy Dela Rosa, pubblicata ad aprile e certificata disco di Platino con oltre 29 milioni di ascolti.

Quella rilasciata in data odierna si chiama invece “Ferrari (Remix)“, e vede la partecipazione di un altro artista: il rapper, musicista e produttore discografico milanese Lazza (pseudonimo di Jacopo Lazzarini).

Così come la versione primaria, anche “Ferrari Remix” presenta un campionamento del brano datato 2001 “I need a girl, part 2“, del rapper P.Daddy.

Significato della canzone

“Ferrari (Remix)” è una canzone che può essere rivolta sia a una donna forse perduta (“Voglio ancora le tue mani sul mio corpo”, “Mi vuoi ancora?“), come si può evincere dal ritornello cantato da Miggy Dela Rosa, sia alla Ferrari intesa come automobile, come cantato da Lazza, che a bordo di essa sfreccia follemente, senza tener conto nè del tempo, nè della velocità (“Si è fermato il tempo sul mio Rolex”, “Tocchiamo i 300 orari“)… ma a quanto pare neanche della polizia e delle barriere del casello (“Corriamo via dalle luci blu”, “Sfondo la barra del Telepass“).

Traduzione del testo

[Ritornello: Miggy Dela Rosa]

Posso essere sincero?

Voglio ancora le tue mani sul mio corpo

Mi fai ancora battere forte il cuore, Ferrari

Con me nell’onda, ma di mattina

Mi vuoi ancora?

Posso essere onesto?

Voglio ancora le tue mani sul mio corpo

Mi fai ancora battere forte il cuore, Ferrari

Con me nell’onda, ma di mattina

Mi vuoi ancora?

[Verso 1: Lazza]

Portami dove

Non vedrò più la luce del sole (No)

Si è fermato il tempo sul mio Rolex (Tic-toc, tic-toc)

Penso che non sia una mia impressione

Spiegami come (Spiegami come)

‘Rari (‘Rari), mille cavalli italiani (‘Liani)

Scordo di accendere i fari (No)

Corriamo via dalle luci blu

Oh-oh, mami (Mami), tocchiamo i 300 orari (Orari)

Mi volano via gli occhiali (Woah)

E anche le tue nuove Gucci shoes

[Ritornello: Miggy Dela Rosa]

Posso essere sincero?

Voglio ancora le tue mani sul mio corpo

Mi fai ancora battere forte il cuore, Ferrari

Con me nell’onda, ma di mattina

Mi vuoi ancora?

[Verso 2: Lazza]

Non scherzo (No)

Se la strada è curva, non sterzo (Skrrt)

Voglio due milioni o contesto (Ah)

Mi sembra un po’ fuori contesto, ah, ah

Onesto (Onesto), Zzala è patrimonio Unesco (Unesco)

Già che la tua vita è a puttane (Bleah)

Porta al matrimonio un escort, ah, ah, ah

Tempo fa, annullato come con il pentotal

Oggi sai che cosa bolle in pentola

Sto correndo solo dietro ai soldi, bro, come in Temple Run

Senza mai frenare su una Testarossa (No)

Ti do in pasto ai maiali come Testarossa, faccio un testacoda

Ti taglio le mani se mi dai l’incasso e c’è la cresta sopra

[Ritornello: Miggy Dela Rosa]

Posso essere sincero?

Voglio ancora le tue mani sul mio corpo

Mi fai ancora battere forte il cuore, Ferrari

Con me nell’onda, ma di mattina

Mi vuoi ancora?

[Ponte: Lazza & Miggy Dela Rosa]

‘Sto mal di testa non se ne va

Ma sto con te se lo vuoi

Sfondo la sbarra del Telepass

Ai guai ci penserò poi

Posso essere sincero?

Voglio ancora le tue mani sul mio corpo

Mi fai ancora battere forte il cuore, Ferrari

Con me nell’onda, ma di mattina

Mi vuoi ancora?

[Ritornello: Miggy Dela Rosa]

Posso essere sincero?

Voglio ancora le tue mani sul mio corpo

Mi fai ancora battere forte il cuore, Ferrari

Con me nell’onda, ma di mattina

Mi vuoi ancora?

Avete già ascoltato questo remix? Vi è piaciuto? Preferite questa versione o quella originale? Ditecelo nei commenti!