Jamie Dornan, attore inglese classe 1982, è noto al pubblico per aver vestito i panni di Christian Grey nella trilogia di Cinquanta Sfumature. Da quel momento, l’attore è spesso identificato con questo personaggio, un ruolo che gli ha portato molta fortuna e che gli ha permesso di farsi conoscere a livello mondiale.

Tuttavia, la sua carriera continua e si è allontanata da Cinquanta Sfumature nonostante l’attore sarà sempre grato a questo lavoro. Jamie Dornan è tornato sul set in Australia per la miniserie thriller prodotta da Two Brothers Pictures dal titolo The Tourist. Sei episodi durante i quali il protagonista, un uomo inglese (appunto Jamie Dornan), durante un viaggio nell’entroterra del paese dei canguri si rende conto di essere inseguito da un enorme camion cisterna che vuole mandarlo fuori strada. Un inseguimento che arriva nel cuore del deserto fino a quando poi l’uomo si sveglia e si trova ferito in ospedale, ma vivo. Il problema? Ha perso la memoria e non ricorda più nulla. Nonostante questo, però, le misteriose figure del suo passato tornano a farsi vive così l’inglese è costretto ad addentrarsi sempre di più nell’entroterra australiano in cerca di risposte.

L’attore Jamie Dornan sul set di The Tourist

Oltre a Jamie Dornan, nel cast troviamo anche Danielle Macdonald, Shalom Brune-Franklin, Alex Dimitriades, Olafur Darri Olafsson e Damon Herriman che ha sostituito Hugo Weaving, costretto ad abbandonare il set per altri impegni professionali.

