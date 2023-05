Jane Austen è una scrittrice britannica e, senza ombra di dubbio, è una delle autrici più celebri ed amate di tutto il panorama letterario, anche oggi a distanza di secoli.

Una figura che ha sempre interessato il pubblico grazie alla sua vita, ma soprattutto grazie al suo talento in grado di creare opere uniche nel loro genere. Le sue opere, infatti, sono da leggere almeno una volta nella vita e lo sa bene Netflix. Come sappiamo, la piattaforma di streaming è alla ricerca di nuovi titoli che possano fidelizzare il suo pubblico, ma al tempo stesso vuole anche trovare nuovi abbonati per ampliare il proprio bacino di utenza. Così ha deciso di aggiungere in catalogo il film Emma diretto da Autumn de Wilde. Il film ha fatto il suo debutto nel 2020 ed è l’adattamento cinematografico del capolavoro di Jane Austen ed ora è pronto a fare il suo debutto su Netflix diventando, così, fruibile ad ancora più telespettatori.

La data di uscita di Emma su Netflix è proprio oggi, lunedì 22 maggio. Ad attirare l’attenzione è colei che veste i panni di Emma, ovvero Anya Taylor Joy che, dopo questo ruolo, è diventato un volto noto conosciuto a livello mondiale grazie a La Regina di Scacchi. E pensare che l’attrice non si sentiva in grado di vestire i panni di Emma ed aveva preso in considerazione l’idea di ritirarsi dal mondo della recitazione che credeva essere troppo difficoltoso per lei. Per fortuna, però, ha cambiato idea ed anzi ci ha dimostrato come sia sufficiente impegnarsi ed anche i traguardi più difficili si possono raggiungere. Il film Emma è pronto ad attirare il pubblico di Netflix anche perché è ambientata durante l’età della Reggenza inglese, proprio come Bridgerton, una delle serie tv più amate dai telespettatori di Netflix.

Anya Taylor Joy nei panni di Emma

Ma di cosa parla Emma? È presto detto: protagonista è la ricca Woodhouse che è alla ricerca di una nuova amica dopo che la sua amica di sempre, Miss Taylor, è convolata a nozze. Emma non è romantica né tantomeno è interessata all’amore, ma ha un dono: quello di riuscire a trovare l’amore per le altre persone, infatti uno dei suoi hobby è quello di combinare le nozze per le sue amiche, ma ovviamente non per se stessa. Emma commette un errore dietro l’altro, come quello di rifiutare la proposta di matrimonio di un gentiluomo che, dopo sei settimane, torna sposato con un’altra. Emma però non si arrende e capisce che non è così difficile comprendere l’amore nonostante sia sempre stato sotto il suo naso. Oltre ad Anya Taylor Joy, nel cast di Emma troviamo anche Josh O’Connor (conosciuto dal pubblico di Netflix per aver preso parte a The Crown), Tanya Reynolds, Mia Goth, Rupert Graves e Callum Turner. Inutile dirlo, i fan di Jane Austen sono entusiasti e pronti a riguardare il film Emma su Netflix.

E tu sei un fan di Jane Austen? Hai già visto il film Emma ed ora lo rivedrai su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!