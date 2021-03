Anche Jared Leto è arrivato sul set italiano del film House of Gucci di Ridley Scott, e nei panni del suo personaggio è apparso davvero irriconoscibile, calvo e invecchiato.

Dopo aver visto Lady Gaga e Adam Driver nei panni del signor e la signora Gucci, è infine toccato a Jared Leto, che nel film interpreta il ruolo di Paolo Gucci, cugino dell’assassinato Maurizio Gucci.

La storia di Paolo Gucci è molto particolare, dal momento che, pur essendo un erede della famiglia Gucci, ha avuto molti problemi con i suoi parenti che lo hanno portato ad aprire un suo personale marchio. La cosa non fu mai accettata dall’azienda madre, che lo sanzionò estromettendolo definitivamente dalla maison.

Paolo Gucci morì un anno dopo suo cugino Maurizio, ma non sappiamo quanti e quali momenti della sua vita mostrerà il film House of Gucci. La pellicola infatti sarà incentrata più che altro sulla figura di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci e mandante del suo assassinio.

La storia della Reggiani e di Gucci non può non tener conto del personaggio di Paolo Gucci, ma sicuramente sarà un ruolo marginale ai fini della storia, ma non per questo meno incisivo.

Jared Leto nei panni di Paolo Gucci: guarda le foto dal set

Per vestire i panni di Paolo Gucci Jared Leto ha dovuto subire un cambiamento che ha dell’incredibile. Il trucco, magistralmente, riesce a trasformarlo in modo assoluto, rendendolo praticamente irriconoscibile.

Nelle foto dal set di House of Gucci, che vi mostriamo qui sotto, si può notare Jared Leto calvo, baffuto, con qualche chilo in più del solito e molto invecchiato nei panni del suo personaggio, mentre indossa un completo color lavanda.

Jared Leto on set as Paolo Gucci #HouseOfGucci pic.twitter.com/MIWCYlWCT1 — 𝑮𝒂𝒃𝒔 🦇 (@MorbyLeto) March 16, 2021

Un grande cambiamento per Jared Leto, che appare davvero irriconoscibile.

