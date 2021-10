Nemmeno in uno dei suoi avventurosi film Jared Leto poteva immaginare che si sarebbe trovato in una tale situazione, e invece… l’attore statunitense ha vissuto un’avventura del tutto inaspettata durante il suo soggiorno romano, trasformando un momento di tensione in un’occasione quasi cinematografica!

Così come mostrato nel video che abbiamo condiviso, Jared Leto (Suicide Squad, Fino all’ultimo indizio, Chapter 27 – L’assassinio di John Lennon) – vincitore nel 2014 del premio Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo di Rayon nel film Dallas Buyers Club -, ha deciso di filmare gli scontri avvenuti a Roma lo scorso sabato 9 ottobre.

Jared Leto 30 seconds to Mars caught up in anti vax protest in Italy 👀👇🏽 pic.twitter.com/gSl4bVarXe — Rosie🍷 (@battleaxeBrit1) October 9, 2021

L’attore, infatti, si è trovato suo malgrado coinvolto nella manifestazione No Green Pass a Roma, e ha deciso di documentare attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram ciò che stava accadendo in quel momento, riprendendo senza scomporsi le scene di violenza e di guerriglia urbana con il suo telefonino.

Jared Leto in un’immagine del 2020

Jared Leto filma le proteste no Green Pass e commenta gli scontri su Instagram

A quanto pare Jared Leto, nonostante i suoi ruoli cinematografici non propriamente tranquilli e pacifici, è rimasto spiacevolmente impressionato da ciò che ha visto a Roma lo scorso weekend, e gli scontri avvenuti hanno decretato la fine della sua serata nella Capitale. Certamente seccato dalla situazione, la star statunitense, come da lui stesso ammesso sul suo profilo Instagram dove ha pensato bene di condividere il video da lui girato su ciò che stava avvenendo sotto i suoi occhi, ha dovuto rinunciare a passeggiare per la città:

“Mi sono ritrovato in mezzo a una protesta in Italia. Da quello che ho capito, riguardava l’obbligo di vaccino e Green Pass. Sono stato asfissiato dal gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata”.

Lontani, dunque, i tempi in cui l’attore si godeva Roma – ricordiamo qui la sua famosa performance al Roma Summer Festival dove nel 2019 si è tenuto il concerto della band americana Thirty Seconds to Mars di cui Jared Leto è il frontman -, duettando sul palco con la cantante italiana Emma Marrone. Allora si era esibito davanti a un pubblico in visibilio, accorso all’Auditorium Parco della Musica per godersi una serata all’insegna della musica con due artisti che in un inedito duetto hanno cantato “Love is Madness”.

Lo scorso sabato, invece, in mezzo alla confusione e ai tafferugli, nessuno ha ovviamente fatto caso all’attore che, come il miglior inviato sul posto, non riconosciuto dai più, ha potuto riprendere indisturbato ciò che lo circondava, documentando il caos più totale e anche la preoccupazione che la situazione degenerasse del tutto.

C’è stata da parte di molti esponenti politici e non la condanna nei riguardi della manifestazione No green pass guidata da alcuni movimenti di estrema destra neofascista e neonazionalista, su tutti Forza Nuova. Gli scontri hanno avuto il loro picco peggiore in Piazza del Popolo e in altre zone del centro di Roma, ed è presto degenerata in una serie di atti violenti tra cui l’assalto alla sede storica della Cgil in corso d’Italia, al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, e con il ferimento di civili, poliziotti e carabinieri.

Jared Leto che suo malgrado si è trovato a subire tutto questa confusione, assistendo all’incredibile clamore di un sabato pomeriggio violento, si trovava tra le vie della capitale per un soggiorno di piacere, che in maniera evidente non è andato a finire così come aveva pianificato.