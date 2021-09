Jason Derulo dà continuità al suo successo estivo con il suo nuovo singolo “Acapulco”.

Diretto dallo stesso Derulo, il video ufficiale lo vede bloccato su una spiaggia e perso nella magia della giungla. “Acapulco” sta già spopolando TikTok ed è ascoltatissima su tutte le piattaforme streaming.

Il testo di “Acapulco” parla dell’amore per una donna bellissima e dalla conseguente gelosia che il suo uomo prova quando sono gli altri uomini a osservarla. Il protagonista sa di essere a Fianco a una donna mozzafiato e cerca di tenersela tutta per sé.

La nota rivista Rolling Stone lo ha definito Derulo “il principe di TikTok” e messo al primo posto nella lista “Future 25” tra gli artisti più influenti nel numero speciale dedicato alla “Future Of Music 2021”. In effetti Jason è tra le più grandi superstar di TikTok e sicuramente il più attivo della piattaforma tra gli artisti multiplatino, con più di 49 milioni di follower, 1.1 miliardi di like e 19 milioni di utilizzi dei suoi suoni.

Jason Derulo, grazie alla sua incredibile creatività, al suo personale genere musicale e alla sua capacità di stare sempre un passo avanti, è una delle forze più dinamiche della scena pop mondiale.

A partire dal suo singolo “Watcha Say” (5 volte platino in USA) Derulo ha venduto oltre 200 milioni di copie in tutto il mondo. Attualmente al lavoro sul suo quinto album – il primo per Atlantic Records – ha pubblicato una serie di brani di enorme successo durante il suo periodo da artista indipendente come “Take you dancing” (platino in Italia) e “Savage Love” (3 volte platino in Italia, #1 nella Billboard Hot 100 e in 16 altri paesi intorno al mondo).

Traduzione di Acapulco

(Strofa 1)

Non posso leggerti, mia sexy Mona Lisa

Non posso dire se te ne andrai da qui o se vuoi restare

Ragazza, calmati, non urlare nella mia due posti

Dici che sei un pazzo, ma ti addormenti alle otto

(Pre-Ritornello)

Sheesh (Sheesh), ma sei perfettamente (Oh, oh, oh, oh)

Disfunzionale, sei pazzo come la mia mamma, mamma

Sheesh (Sheesh), ragazza, mi stai uccidendo

Ma non mi vedrai con un altro amante

(Ritornello)

Baby, oh-oh, sei solo un po’ loco

Come le barche ad Acapulco, sto solo cavalcando l’onda

Baby, oh-oh, sei solo un po’ loco

Emozioni come uno yo-yo, ma ti amo così

(Strofa 2)

Oh

C’è qualcosa in un amante pazzo

Oh

Ti amo in questo modo

Dannazione, quel corpo, un diavolo in Versace

Ho vinto la lotteria o devo pagare?

Dannazione, mi hai preso, come bitcoin e come Doge

Sono ricco con te accanto a me, perché non te ne vai, piccola

(Pre-Ritornello)

Sheesh (Sheesh), ma sei perfettamente (Oh, oh, oh, oh)

Disfunzionale, sei pazzo come la mia mamma, mamma

Sheesh (Sheesh), ragazza, mi stai uccidendo

Ma non mi vedrai con un altro amante

(Ritornello)

Baby, oh-oh, sei solo un po’ loco

Come le barche ad Acapulco, sto solo cavalcando l’onda

Baby, oh-oh, sei solo un po’ loco

Emozioni come uno yo-yo, ma ti amo così

(Finale)

Sheesh, ragazza, sei perfettamente

Disfunzionale, sei pazza come mia madre