Jason Derulo è un cantautore della Florida classe 1989. Debutta nel mondo della musica nel 2010 grazie a singoli di successo come In My Head, Ridin’ Solo e Whatcha Say. Nel giro di poco tempo riesce a diventare sempre più importante grazie al suo talento e ad affermarsi nel panorama della musica internazionale.

Voce di brani come Glad U Came, Jalebi Baby, Talk Dirty, Savage Love fino a Savage Love e Take You Dancing per citarne alcuni. Ed oggi Jason Derulo è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 20 ottobre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Hands on Me che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ma questa volta non sarà da solo, bensì è pronto a duettare insieme a Meghan Trainor, superstar multiplatino e vincitrice di un Grammy Awards.

Il significato di Hands on Me

Hands on Me, il nuovo singolo di Jason Derulo e Meghan Trainor, è una canzone nostalgica con una vera e propria atmosfera di ritorno al passato. Si tratta di una canzone d’amore con colui che canta che ha bisogno solo di avere al suo fianco la persona amata perché è l’unica persona di cui ha bisogno: vuole ballare con lei, avere le sue mani addosso, cantare. La ragazza lo va a trovare nel cuore della notte, indossando solo una vestaglia. Le parole del brano implicano una vera e propria connessione appassionata e spontanea, ma ovviamente non manca la voglia di una vicinanza fisica. Senza dubbio si tratta di una collaborazione vincente con le voci di Jason Derulo e di Meghan Trainor che si fondono e regalano emozioni.

