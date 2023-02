Jason Mraz è un cantante degli Stati Uniti classe 1977. Senza ombra di dubbio possiamo definirlo un artista eclettico in quanto è il rappresentante di diversi stili come il pop, il rock, l’hip hop ed il reggae solo per citarne alcuni.

È cresciuto con la passione per la musica, ma il vero successo mondiale arriva nel 2008 grazie all’album We Sing. We Dance. We Steal Things. che resta per tempo in terza posizione nella Billboard 200. Una carriera che lo ha portato a vincere due Grammy Awards e che lo ha visto voce di brani come You and I Both, Wordplay, Geek in the Pink, I’m Yours fino a Make it Mine e Lucky. Ed oggi Jason Mraz torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 24 febbraio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo I feel like dancing che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il singolo anticipa l’uscita di Mystical Magical Rhythmical Radical Ride, il suo nuovo album atteso per il 23 giugno, ma già disponibile in pre order.

Il significato di I feel like dancing

I feel like dancing, il nuovo singolo di Jason Mraz, è un brano che mette energia fin dalle prime strofe grazie al suo ritmo. D’altronde, il cantante rivela che ama ballare, muoversi al ritmo della musica e diventare l’anima della festa. Non importa anche se piove lui è pronto per continuare a ballare, ad alzare la musica, a darci dentro fino a quando si sente meglio. Il singolo è accompagnato anche dall’uscita del video ufficiale diretto da Taylor James dove vediamo Jason Mraz che passa da un country club ad una festa di matrimonio, sempre ballando ovviamente, per poi concludere il tutto alla grande con le coreografie di Megan Lawson.

Il cantante Jason Mraz

Nel frattempo, Jason Mraz è pronto per tornare live con il suo tour estivo che lo porterà in giro per gli Stati Uniti e non solo fino a metà agosto.

E tu sei un fan di Jason Mraz? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo I feel like dancing? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

Traduzione I feel like dancing

Mi piace ballare e sembra così

Mi piace ballare e sembra così

Mi piace scoppiare, bloccarti e colpirti

Con un po’ di robot

Devi colpirlo, prenderlo, amarlo, viverlo, diventare un po’ sciocco

Con una ridicolaggine lirica

Mi piace scuotere una gamba, mi piace annuire con la testa

Mi piace entrare in una festa con una piroetta

Una piccola mossa fa molto

Come una linea del treno dell’anima nel corridoio

È il tuo modo, il mio modo tutto il giorno

Il mio tipo di magia è automatico

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Anche se piove, non mi lamento

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Ogni volta che mi sento diventare frenetico

Forse troppo caffè l’ha fatto

Aumento la musica, aumento il clic

Prendo la velocità finché non ci sono dentro

Poi gli do la mancia e proprio come per magia

Lo sento tornare e il corpo è elettrico

Mi sento elastico e super fantastico

E lanciando come se conoscessi la ginnastica

Mi piace scuotere una gamba, mi piace annuire con la testa

Mi piace fare l’angelo della neve mentre sono sdraiato nel mio letto

Ma non farmi discorsi tranquilli

A meno che tu non abbia un bel moonwalk e sorridi con i fianchi

Sorridi con i fianchi, sorridi con i fianchi

Il mio tipo di magia è automatico

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Anche se piove, non mi lamento

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Ho voglia di ballare, ora tutti si bloccano

Mi piace ballare e sembra così

Mi piace ballare e sembra così (Sì, sembra bello)

Ci piace ballare e sembra così (Dai)

Sorridi con i fianchi, sorridi con i fianchi

Sorridi con i fianchi

Il mio tipo di magia è automatico

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Anche se piove, non mi lamento

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare

Ho voglia di ballare, ho voglia di ballare