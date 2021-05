La Rock & Roll Hall of Fame 2021 ha annunciato gli ingressi di quest’anno. I primi nomi sono stati quelli di JAY-Z e i Foo Fighters che sono stati introdotti nel primo anno di ammissibilità e, con loro, anche Tina Turner, i Go-Go’s, Todd Rundgren e Carole King. Questi artisti sono stati inseriti nella categoria “Performers”. Per molti altri sarà una seconda volta: Dave Grohl (già inserito con i Nirvana), Turner (prima con Iker Turner) e King (prima con Gerry Goffin).

Per la prima volta sono state tre le donne introdotte nella categoria “Performers“. Infatti Sykes, presidente della Rock & Roll Hall of Fame Fundation, ci ricorda come quest’anno gli ingressi siano stati i più diversificati nella storia della Rock & Roll Hall of Fame.

Sono anche molti altri gli artisti che riceveranno dei riconoscimenti. Kraftwerk, Gil Scott-Heron e Charley Patton riceveranno l’Early Influence Award; LL Cool J, Billy Preston e Randy Rhoads vedranno assegnato il Musical Excellence Award. Infine il dirigente musicale Clarence Avant otterrà l’Ahmet Ertegun Award.

Tra gli artisti che facevano parte della lista, ma che non sono entrati nella Rock & Roll Hall of Fame troviamo: Rage Against the Machine, Mary J. Blige, Kate Bush, Devo, Iron Maiden, Chaka Khan, Fela Kuti, New York Dolls, e Dionne Warwick.

Di seguito, nel dettaglio, gli artisti che verranno premiati per ogni categoria.

Performer Category: Foo Fighters

The Go-Go’s

JAY-Z

Carole King

Todd Rundgren

Tina Turner

Ahmet Ertegun Award:

Clarence Avant

Musical Excellence Award:

LL Cool J

Billy Preston

Randy Rhoads

Early Influence Award:

Kraftwerk

Gil Scott-Heron

Charley Patton

La cerimonia della Rock & Roll Hall of Fame

La cerimonia della Rock & Roll Hall of Fame 2021 è programmata per il 30 Ottobre 2021 al Rocket Mortagage FieldHouse di Cleveland, Ohio. Lo scorso anno, a causa della pandemia globale, gli organizzatori avevano dovuto trasformare la cerimonia in un evento virtuale, sostituendo le performance dal vivo con dei documentari.

Come dice Sykes: