Finalmente è stato svelato il nome dell’attrice che interpreterà Mercoledì Addams nella nuova serie di Tim Burton dedicata alle avventure della maggiore dei figli di Gomez e di Morticia Addams.

Ricorderete che vi avevamo già parlato di questo nuovo progetto, anticipandovi che Tim Burton aveva avuto carta bianca da Netflix per ideare e girare una serie incentrata sulla piccola di casa Addams, uno dei personaggi più interessanti e complessi creati nel 1938 da Charles Addams.

Dopo mesi in cui non si aveva notizia su quale attrice avrebbe avuto il ruolo da protagonista nella serie, ecco che è stata scelta la giovane Jenna Ortega, che da vicina di casa di uno psicopatico, parliamo di Joe Goldberg (Penn Badgley) di YOU, diventerà una piccola psicopatica al College, perché Mercoledì Addams non può certo definirsi una ragazza come le altre!

Jenna Ortega… come sarà la sua Mercoledì Addams?

La giovane attrice che recentemente ha preso parte alla seconda stagione di YOU nel ruolo dell’intraprendente Ellie Alves, è stata dunque scelta per il ruolo da protagonista in Wednesday, l’attesissima nuova serie tv di Netflix basata sui personaggi de La famiglia Addams, in particolare su Mercoledì Addams.

Scritto dagli ideatori di Smallville Al Gough e Miles Millar, Il dramedy composto da otto episodi si concentrerà sugli anni di Mercoledì Addams come studentessa della Nevermore Academy. Avremo, dunque, la possibilità di seguire i tentativi della ragazza di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, di contrastare una mostruosa follia omicida che sta terrorizzando la città e di risolvere lo strano mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni tra aule e corridoi del prestigioso college statunitense.

La lugubre primogenita dell’iconico clan di mostri protagonista di una serie di vignette che a partire dagli anni sessanta hanno ispirato la realizzazione di opere in diversi altri media come serie televisive, cartoni animati e lungometraggi cinematografici. Vedremo una serie di formazione, quindi, incentrata sulla vita fuori di casa della giovane protagonista che affronterà delle situazioni molto diverse da quelle solite, a cui è da sempre abituata.

L’annuncio di Jenna su Twitter, mentre stringe il copione di Wednesday

Ormai è diventata un’abitudine quella di comunicare via social l’inizio di un lavoro o di un progetto, soprattutto quando si tratta di farlo in ambito dello spettacolo. Ed è stato così anche per la bella Jenna Ortega, che a soli diciotto anni ha già al suo attivo una carriera ben solida potendo contare su diverse apparizioni in vari programmi televisivi e produzioni cinematografiche.

Mercoledì 19 maggio, ovviamente non è stata un caso la scelta di quello specifico giorno della settimana, subito dopo l’annuncio da parte di Netflix del cast di Wednesday, ecco che sul profilo ufficiale Twitter del network è apparsa una fotografia di Jenna Ortega che mostra il copione della serie, con tanto di scritta in tema, definendo così in maniera certa la sua partecipazione.

Inequivocabile anche la frase che accompagna la fotografia:

Happy Wednesday! @JennaOrtega will play the iconic Wednesday Addams in our upcoming live-action Wednesday series, directed by Tim Burton.

Tim Burton dirigerà per la prima volta una serie televisiva

Ricordiamo ancora una volta che la serie sarà diretta interamente da Tim Burton, l’acclamato regista di Edward mani di forbice e La fabbrica di cioccolato, per la sua prima volta dietro la macchina da presa di una produzione televisiva.

Il noto regista statunitense, infatti, solitamente restio nei confronti del piccolo schermo, negli anni non aveva mai ceduto alla possibilità di dirigere serie tv, ma in questo caso si è lasciato convincere a fare una deroga alle sue convinzioni. Probabilmente proprio dopo aver avuto pieno controllo da parte di Netflix per sviluppare e dirigere Wednesday.

E voi, cosa pensate di questo nuovo progetto, seguirete la serie? Raccontateci le vostre prime impressioni nei commenti!