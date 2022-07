Il 24 Luglio è stato il compleanno di Jennifer Lopez nata a New York, nel quartiere del Bronx, nel 1969 da genitori portoricani. La sua carriera ha inizio fin da piccola, quando infatti, a soli 5 anni inizia a dedicarsi alle sue due più grandi passioni, la danza e il canto, iscrivendosi a diverse scuole specializzate nella città di New York.

Dopo mesi di audizioni, finalmente viene selezionata come ballerina per vari video rap, è stata infatti, la ballerina di riserva per New Kids on the Block e per Janet Jackson, facendo anche un’apparizione nel suo video del 1993, “That’s the Way Love Goes”.

Contemporaneamente alle audizioni come ballerina, Jennifer si è dedicata anche al piccolo schermo, esordendo nel 1990 nella sit-com In Living Color e nella serie TV Second Chances. L’esordio sul grande schermo avviene invece nel 1986 in un piccolo ruolo nel film drammatico My Little Girl, al quale segue qualche anno più tardi, la pellicola scritta e diretta da Gregory Nava, My Family. Ed è in questi anni che inizia la carriera di Jennifer Lopez.

Quest’anno il compleanno Jennifer Lopez lo ha festeggiato da neosposa, è infatti convolata a nozze in gran segreto il 16 Luglio con Ben Affleck. Del matrimonio lampo celebrato a Las Vegas, né la sposa né lo sposo hanno condiviso immagini ufficiali e nel massimo rispetto della privacy, i nuovi coniugi non stanno condividendo sui social neppure foto della loro luna di miele, sebbene la pop star sia molto attiva sui social e usi spesso la piattaforma Instagram che vanta ben 219 milioni di follower, condividendo i suoi look ma anche momenti di vita quotidiana.

Del viaggio di nozze si sa solo che in questi giorni si trovano a Parigi, la città dell’amore e sono stati fotografati sia nell’albergo scelto per il soggiorno che in giro per la città, teneramente abbracciati e mano nella mano.

La relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

La sua storia con Ben Affleck comincia nel Novembre del 2002 quando un vero e proprio colpo di fulmine scatta tra i due dopo aver recitato insieme nel film Gigli. Una passione talmente travolgente che porta la popstar a ufficializzare la relazione mentre è ancora impegnata con le pratiche di divorzio dal secondo marito, il ballerino Cris Judd.

Nel luglio 2003 arriva la proposta di matrimonio con tanto di rose, candele e un solitario da capogiro, ma quattro giorni prima della cerimonia, nel Gennaio del 2004, i due improvvisamente si lasciano.

Pare che Ben non fosse pronto per il grande passo, che compirà invece un anno più tardi con l’attrice Jennifer Garner da cui avrà tre bambini, prima di separarsi nel 2015 e cadere in una drammatica spirale di dipendenza, da cui ne uscirà solo anni dopo.

Il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck inizia un anno fa, quando dopo il lockdown i due si concedono una vacanza romantica in yacht prima in Francia e poi in Italia, culminata con il tappeto rosso alla Mostra del cinema di Venezia per la presentazione di “The last duel” di Ridley Scott, per cui Affleck è interprete e sceneggiatore.

E ora diciassette anni dopo la fine della loro prima storia, nel giorno del compleanno di Jennifer Lopez eccoli di nuovo insieme e finalmente sposati.

Jennifer, così come Ben ha già dei figli avuti dal precedente matrimonio. Dopo la rottura con l’attore infatti, la bellissima Lopez si è sposata con l’amico di lunga data Marc Anthony, dal quale ha avuto due gemelli, Emme e Max, nati il 22 Febbraio del 2008 a New York. La storia d’amore tra lei e Marc però naufraga nel Giugno del 2014, quando i due divorziano. Nel corso degli anni Jennifer avrà altri due flirt importanti, il primo con il ballerino Casper Smart e l’altro con l’ex sportivo Alexander Rodriguez.

I film di maggior successo in cui è presente Jennifer Lopez

Sono molti i film di Jennifer Lopez che hanno avuto un grande successo. L’attrice nel corso della sua carriera è passata da interpretare ruoli drammatici a ruoli romantici e tra le sue pellicole di maggior successo troviamo:

Selena: una delle pellicole che hanno consacrato in via definitiva il talento recitativo di Jennifer Lopez. Il film diretto da Gregory Nava, le ha fatto ottenere una nomination ai Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale. Realizzato nel 1997, in questo film l’attrice interpreta la cantante Selena Quintanilla Pérez, morta in circostanze tragiche nel 1995, a soli 23 anni. Ripercorrendo la vita a la carriera della giovante cantante, viene narrato di come il padre di Selena abbia scoperto ben presto le doti della figlia e vengono mostrate tutte le tappe fondamentali della sua vita, dai concerti alle liti famigliari, fino alla sua uccisione per mano della sua manager.

Shell We Dance?: nel corso della sua carriera, Jennifer Lopez ha dimostrato di essere, oltre che una brava attrice, anche un’eccellente ballerina, mettendo in mostra al massimo le sue capacità in Shall We Dance?. Ispirato all’omonima pellicola giapponese del 1996 di Masayuki Suo, il film è stato realizzato nel 2004 e racconta la storia di John Clark, interpretato da Richard Gere, un avvocato di Chicago che, pur avendo una vita famigliare e una carriera perfetta, è annoiato dalla solita routine. La svolta arriva una sera quando, di ritorno da lavoro, John rimane colpito dalla bellezza della malinconia Paulina, una ragazza che lavora in una scuola di ballo così, d’impulso si iscrive ad un corso di danza, rendendosi conto di essere proprio negato per quella disciplina.

Le ragazze di Wall Street: uno dei film più apprezzati di Jennifer Lopez, che le è anche valso la candidatura ai Golden Globe, è Le ragazze di Wall Street, una commedia thriller in cui Lopez interpreta Ramona Vega, una stripper che organizza un piano vincente per rubare soldi a uomini ricchi.Il film è basato su una storia vera, raccontata in un articolo del New York Magazine del 2015, The Hustlers at Scores, scritto da Jessica Pressler.

Prima o poi mi sposo: tra le commedie con protagonista Jennifer Lopez Prima o poi mi sposo è una delle più celebri. Nel film Lopez interpreta la wedding planner italo americana Mary Fiore, che si innamora di un affascinante medico senza sapere che in realtà l’uomo sta per sposarsi, e sarà proprio lei a dover organizzare le nozze.

Le canzoni più famose di Jennifer Lopez



Ma Jennifer Lopez ha dimostrato di non essere solo un’attrice ma anche una cantante, la sua carriera musicale è iniziata nel 1999 con il disco “On the 6”, successo che ha portato il suo nome in tutto il mondo, sdoganando al tempo stesso il movimento latin pop. Nel 2012, la Lopez è stata la celebrità più potente del mondo secondo Forbes e nel 2018, il Time l’ha inserita nella lista delle 100 persone più influenti, riconfermando la sua grande popolarità anche a distanza di molto tempo, allora ecco alcuni dei suoi brani più famosi:

On the Floor: brano tratto dal settimo album in studio di Jennifer Lopez, intitolato “Love”, che porta con sè una delle sue collaborazioni più celebri, quella con Pitbull. La canzone include elementi house ed elettronici. Si tratta di uno dei singoli più importanti della carriera della popstar ad oggi, infatti ha venduto oltre 4 milioni di copie, consolidandosi come una delle canzoni simbolodella pop star latino americana.

Let’s get loud: è una canzone che arriva direttamente dall’album di debutto di Jennifer Lopez, “On the 6” del 1999, ed è diventata un altro brano iconico della star. La canzone, originariamente era stata scritta per Gloria Estefan ma è poi stata passata a Jennifer che ne ha fatto un punto di riferimento per il suo grande lancio nel mondo della musica.

Ain’t Your Mama: singolo influenzato dal reggae, dalla dancehall e dalla musica latina. La traccia mescola ritmi incalzanti a un testo interamente dedicato all’emancipazione femminile. La canzone ha riscosso molto successo soprattutto in Europa, dove ha raggiunto ottime posizioni in Spagna, Svizzera, Finlandia e Francia.

If You Had My Love: è stata la canzone di debutto di Jennifer Lopez che l’ha catapultata dal mondo del cinema a quello del pop, saltando tutti i passaggi intermedi. Il brano è stato un grande successo, acclamato dalla critica e dal pubblico, ha vinto “Billboard Best New Artist Video” e il “Teen Choice Awards” nel 1999.

