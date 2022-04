Jennifer Lopez è una cantante di New York classe 1969: un volto molto amato a livello mondiale sia per quanto riguarda la carriera da cantante, ma anche la carriera da attrice. È la voce di canzoni diventate successi internazionali come On the floor, If you had my love, Love don’t cost a thing, Dance again, Papi, Marry me fino a Pa Ti per citarne alcune. Ed anche protagonista di film come Prima o poi mi sposo, Un amore a 5 stelle, Shall We Dance, Quel mostro di mia suocera e Marry Me – Sposami.

Come sappiamo, Netflix è sempre alla ricerca di titoli originali per poter attirare l’attenzione di nuovi telespettatori e continuare ad appassionare i loro iscritti, soprattutto per poter battere la concorrenza dei diretti avversari quali Disney + ed Amazon Prime Video. Uno dei format che va maggiormente nell’ultimo periodo, su qualsiasi piattaforma di streaming, è il documentario poiché ci permette di conoscere meglio le vite dei personaggi famosi. Spesso pensiamo che le loro vite siano tutte rose e fiori, pieni di momenti indimenticabili e non ci rendiamo conto che, alla fine, sono persone come tutti noi con momenti difficili e sacrifici fatti per arrivare fino a dove sono arrivati oggi. Così Netflix ha deciso di dare spazio a Jennifer Lopez ed ha annunciato che è in arrivo Halftime, il documentario che racconterà la vita della popstar. La data attesa è quella del 14 giugno quando farà il documentario, diretto da Amanda Micheli, suo debutto su Netflix, ma anche su Sky Q e su Now.

Jennifer Lopez sul set di Marry Me

Siete pronti a conoscere il dietro le quinte della vita invidiabile di Jennifer Lopez? Partiremo proprio dall’inizio, ovvero dal momento in cui ha iniziato a lavorare per la moda e nell’imprenditoria fino a diventare la cantante che è oggi con all’attivo milioni di copie vendute e tour sold out in giro per il mondo. Scopriremo momenti unici come il dietro le quinte del Super Bowl del 2020 con Shakira, ma anche i momenti in cui era incinta fino alla nascita di Emme e Maximilian David. Conosceremo i momenti intimi e privati della vita di Jlo. Netflix afferma che Halftime sarà l’occasione per la cantante di:

“Raccontare come è iniziata la seconda metà della sua vita nella quale mette a nudo la sua evoluzione come madre, compagna ed artista”.

Come anticipato, il debutto di Halftime sarà il 14 giugno, ma verrà presentato in anteprima mondiale assoluta qualche giorno prima, più precisamente l’8 giugno, durante la serata di apertura del Tribeca Film Festival 2022 a New York in una cerimonia indimenticabile in quella che è la città natale dell’artista. Il documentario verrà proiettato all’United Palace di Washington Heights, a due passi dal Bronx dove la Lopez è nata e cresciuta proprio come racconta in Jenny from the Block. Arrivati a questo punto non ci resta altro che aspettare il 14 giugno per assistere ad Halftime, ma nel frattempo c’è anche un’altra data importante in arrivo nella vita di Jennifer Lopez: l’artista è pronta a convolare a nozze con il fidanzato Ben Affleck che le ha chiesto la mano durante un momento della loro vita quotidiana ed ora sono pronti per diventare marito e moglie.

E tu sei un fan di Jennifer Lopez? Guarderai Halftime non appena uscirà sulla piattaforma di streaming? Ti aspettiamo nei commenti!