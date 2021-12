Jennifer Lopez è un’attrice ed una cantante di New York classe 1969 di origini portoricane. Si tratta di una delle donne più amate del mondo sia per la sua bellezza, ma anche per il suo talento che è stato in grado di appassionare il pubblico internazionale. D’altronde non c’è una disciplina in cui la donna non eccelle: ballerina straordinaria, cantante di canzoni in grado di farti venire voglia di ballare, attrice strepitosa.

Per questo motivo ha all’attivo un successo dietro l’altro come i film Un amore a 5 stelle, Ricomincio da me e Quel mostro di mia suocera per parlare di alcuni lavori che l’hanno vista protagonista o brani come On The Floor, Pa Ti, Love Don’t Cost A Thing e Dance Again per citarne alcuni. Di recente la Lopez è stata anche protagonista del mondo del gossip per il suo ritorno di fiamma con Ben Affleck ed ora è pronta a tornare sul grande schermo con il film Marry Me – Sposami, l’adattamento cinematografico dell’omonima graphic novel di Bobby Crosby. Jennifer Lopez non solo sarà tra i volti principali del film, ma si occuperà anche della colonna sonora unendo, così, due dei lavori che l’hanno resa famosa negli anni. Lo scorso 21 novembre la cantante ci ha dato un assaggio poiché si è esibita agli American Music Awards sulle note di On My Way, brano estratto proprio dalla pellicola.

Quando uscirà Marry Me – Sposami?

Marry Me – Sposami è atteso già da un bel po’ di tempo nelle sale cinematografiche. È sufficiente pensare che le riprese erano iniziate nell’ottobre 2019 ed il film doveva fare il suo debutto ufficiale il 12 febbraio 2021, ma poi, come sappiamo, i tempi sono stati rallentati a causa del Covid e della pandemia mondiale che hanno bloccato tutto. Quindi verrà distribuito nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti l’11 febbraio 2022. Non solo al cinema, ma come sta succedendo sempre più spesso nell’ultimo periodo, Marry Me verrà rilasciato anche in streaming su Peacock Tv per dare la possibilità di vederlo anche a quelle persone che al cinema non si sentono ancora al sicuro e preferiscono stare a casa propria. Per vederlo in Italia, invece, sarà necessario aspettare qualche giorno in più poiché il film farà il suo debutto nei cinema italiani il 14 febbraio 2022.

Jennifer Lopez sul set di Marry Me

La trama di Marry Me – Sposami

Kat Valdez e Bastian, nuova stella della musica, sono una delle power couple più in voga al mondo. La loro hit, dal titolo Marry Me, sale in vetta alle classifiche mentre i due stanno per diventare marito e moglie con una cerimonia che verrà trasmessa online su più piattaforme, davanti ad una folla di fan. Nel frattempo, Charlie Gilber, docente di matematica al liceo, padre single di Lou, viene trascinato dalla figlia e dalla sua migliore amica Parker al concerto di Kat e Bastian. A pochi secondi dall’inizio della cerimonia, Kat scopre che Bastian l’ha tradita con la sua assistente ed il matrimonio non si celebra. La vita della donna prende una piega imprevista che la porta ad avere un tracollo sul palco poiché comincia a mettere in discussione temi fondamentali della sua vita come l’amore, la fedeltà e la verità. Il suo modo dorato va letteralmente a pezzi e dal palco nota uno sconosciuto, un solo viso tra la folla. Quello che conosci ti può deludere, quindi magari la risposta è in quello che non conosci. In un momento di follia, Kat Valdez decide di sposare Charlie. Una reazione impulsiva che la porta a vivere una storia d’amore inaspettata. Due persone provenienti da mondi totalmente diversi possono superare gli ostacoli e le differenze? Loro ci proveranno, nonostante alcune persone cospirino per farli lasciare.

Il cast di Marry Me – Sposami

Come già anticipato, Jennifer Lopez sarà la protagonista e vestirà i panni di Kat Valdez. Il suo collega e quasi marito Bastian sarà interpretato da Maluma. Owen Wilson vestirà i panni di Charlie Gilbert, mentre Sarah Silverman sarà Parker Debbs. John Bradley interpreterà Collin Calloway e Jimmy Fallon sarà se stesso.

E tu hai già visto il trailer di Marry Me – Sposami? A febbraio andrai al cinema a vederlo? Ti aspettiamo nei commenti!