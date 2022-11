Jennifer Lopez è un’attrice ed una cantante di New York classe 1969 di origini portoricane. Si tratta di una delle donne più amate del mondo sia per la sua bellezza, ma anche per il suo talento che è stato in grado di appassionare il pubblico internazionale. D’altronde non c’è una disciplina in cui la donna non eccelle: ballerina straordinaria, cantante di canzoni in grado di farti venire voglia di ballare, attrice strepitosa.

Per questo motivo ha all’attivo un successo dietro l’altro come i film Un amore a 5 stelle, Ricomincio da me e Quel mostro di mia suocera per parlare di alcuni lavori che l’hanno vista protagonista o brani come On The Floor, Pa Ti, Love Don’t Cost A Thing e Dance Again per citarne alcuni. Certo, la cantante è anche al centro del mondo del gossip soprattutto dopo il suo ritorno di fiamma con Ben Affleck ed il loro matrimonio. D’altronde come canta Antonello Venditti “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” e loro ne sono l’esempio più significativo. Il ritorno con Ben Affleck ha segnato anche la rinascita di Jennifer Lopez nella sua vita professionale. La cantante, infatti, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album dal titolo This Is Me…Now che andrà a chiudere un cerchio che si è aperto 20 anni fa con This Is Me…Then, il suo disco uscito nel 2002. Il nuovo album arriverà il prossimo anno anche se, per il momento, non ci è dato sapere il giorno esatto in cui verrà pubblicato. Durante un’intervista con Zane Lowe per Apple Music 1, Jennifer Lopez ha rivelato come il suo nuovo disco sia ispirato al ritorno di fiamma con il marito, ma soprattutto come voglia dare un messaggio di speranza per chi magari non crede più nell’amore o ha smesso di sperarci del tutto:

“Abbiamo catturato questo momento in cui io ho ritrovato l’amore della mia vita con il quale abbiamo deciso di passare il resto dei giorni assieme. Il messaggio dell’album è che l’amore esiste. Il nostro è vero amore. Il messaggio è che se, come me molte volte, ti stai chiedendo se hai perso la fiducia e ti stai domando se vuoi mollare tutto, ecco, non farlo. Non farlo perché il vero amore esiste e certe cose durano per sempre: è tutto vero”.

Jennifer Lopez ed il marito Ben Affleck

This Is Me…Now è un album dove troveremo brani in cui Jennifer Lopez si mette completamente a nudo e dove parla di sé stessa tanto che ha rivelato come lo stesso Ben Affleck le abbia chiesto, più volte, se fosse davvero sicura di dire tutto questo nelle sue canzoni. Nessun dubbio per lei. Proprio il primo album This Is Me…Then si ispirava alla sua storia d’amore con Ben Affleck, soprattutto per il brano Dear Ben, durante i primi momenti magici della loro storia d’amore fino alla decisione di porre fine alla relazione e tutto questo ha condizionato fortemente la Lopez tanto che aveva preso la decisione di non cantare più live i brani dedicati all’ex fidanzato, ma ora vuole far capire a tutti che non bisogna mai perdere la speranza e che se un amore deve essere vissuro allora tornerà nella tua vita:

“Non ho più portato quei brani live. Era troppo doloroso dopo la nostra rottura. Aver annullato, il nostro matrimonio vent’anni fa è stata la cosa più struggente che mi sia mai capitata nella vita. Pensavo davvero che sarei morta. Mi ha mandato in una spirale per 18 anni dove semplicemente non riuscivo a trovare il modo di far funzionare le cose. Non riuscivo. Ma adesso, dopo vent’anni, è arrivato l’happy ending”.

This Is Me…Now è già stato ascoltato dalle persone più care a Jennifer Lopez tra cui lo stesso Ben Affleck che ama il nuovo album tanto che ne conosce già tutte le parole confermandosi il più grande fan della moglie. Inoltre, ci sarà il seguito della canzone Dear Ben ed è proprio questo il brano più atteso dai fan.

La tracklist di This Is Me…Now

This Is Me…Now

To Be Yours

Mad in Love

Can’t Get Enough

Rebound

not.going.anywhere

Dear Ben pt. II

Hummingbird

Hearts and Flowers

Broken Like Me

This Time Around

Midnight Trip to Vegas

Greatest Love Story Never Told

