Nell’ultimo periodo alcune zone degli Stati Uniti stanno vivendo dei momenti davvero difficili a causa delle temperature rigide e delle nevicate da record che hanno reso ardua la vita ai cittadini. Lo sa bene l’attore Jeremy Renner che, qualche settimana fa, aveva condiviso sul suo profilo Twitter una foto della sua macchina sommersa dalla neve mentre si trovava sul confine tra la California ed il Nevada e dove scriveva che “La nevicata sul lago Tahoe non è uno scherzo”.

L’attore, infatti, possiede una casa nella contea di Washoe, nel Nevada, una delle zone più colpite dalle recenti e forte nevicate. Ed è proprio qui che ha passato le festività natalizie. Oggi, mentre spalava la neve, Renner è rimasto gravemente ferito. Al momento non ci è dato conoscere ulteriori dettagli anche se si ipotizza che possa essere stato travolto da cumuli di neve, ma stando a quanto riporta Deadline (sempre informato e sempre sul pezzo), l’attore è stato portato in ospedale di corsa a bordo di un elisoccorso. Inutile dirlo, le sue condizioni di salute tengono con il fiato sospeso i suoi fan e non solo. D’altronde si tratta di uno dei volti iconici del Marvel Cinematic Universe: conosciuto per essere Occhio di Falco, un ruolo che ha ricoperto anche nella serie tv Hawkeye. Protagonista di una carriera degna di nota che lo ha portato ad ottenere due nomination agli Oscar per le sue interpretazioni nei film The Hurt Locker e The Town. Il suo agente ha confermato l’incidente con un comunicato stampa, poche parole che, però, hanno messo apprensione:

L’attore Jeremy Renner

“Possiamo confermare che Jeremy è in condizioni critiche ma stabili a causa delle ferite riportate dopo un incidente avvenuto mentre spazzava la neve. La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti”.

Jeremy Renner il prossimo 7 gennaio compirà 52 anni e si spera che per quel giorno possano arrivare solo notizie positive sul suo stato di salute. Nel frattempo, il suo pubblico si prepara per rivederlo protagonista sul piccolo schermo in Mayor of Kingstown che andrà in onda su Paramount +. Inutile dirlo, sui social network sono numerose le preghiere per l’attore affinché possa riprendersi al più presto ed anche i suoi colleghi sono presenti e pronti a dargli tutto il sostegno di cui ha bisogno.

