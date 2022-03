Jessica Chastain è un’attrice di Sacramento classe 1977. E’ diventata famosa nel 2011 grazie al film The Tree of Life dove ha vestito i panni della signora O’Brien. Durante la sua carriera ha ottenuto due candidature all’Oscar come migliore attrice non protagonista la prima volta e come migliore attrice la seconda volta.

La terza volta, come accade spesso, è quella buona perché ieri ha finalmente vinto il Premio Oscar come migliore attrice protagonista per aver vestito i panni di Tammy Faye nel biopic Gli Occhi di Tammy Faye. L’attrice ha conquistato tutti non solo per il suo talento, ma anche per il suo look in grado di attirare l’attenzione (è stato uno dei più amati se non addirittura il più amato del red carpet) e che coniugava la sua semplicità alla sua eleganza, suoi tratti distintivi da sempre. Ad emozionare è stato anche il discorso che ha tenuto sul palco dopo la vittoria dell’Oscar (battendo la concorrenza di Olivia Colman, Penelope Cruz, Kristen Stewart e Nicole Kidman) tra la standing ovation del pubblico. Dal 2017 è sposata con Gian Luca Passi, nobile rampollo italiano famoso manager di Moncler e produttore di prosecco (il matrimonio si era celebrato a Villa Tiepolo Passi a Carbonera, pochi passi da Treviso). I due hanno una figlia, Giulietta, nata nel 2018 tramite madre surrogata ed è proprio a lei che Jessica Chastain si è voluta rivolgere durante i suoi ringraziamenti e lo ha fatto in italiano:

“Mio tesoro, Giulietta, ti penso sempre”.

La bella attrice non ha dimenticato le colleghe ed il suo team dedicando loro parole importanti di ringraziamento:

“Grazie mille all’Academy per questo. Sicuramente non sarei qui in questo momento e probabilmente non avrei nemmeno una carriera se non fosse stato per Hylda Queally, Paul Nelson, Steve Warne e Nicole Perna. Vi voglio bene, grazie di cuore. Devo dire i vostri nomi: Kristen, Nicole, Penelope, Olivia, vi amo tanto. Essere inclusi nella conversazione con voi è un onore. Devo ringraziare Michael Showalter, il mio regista, che ha creato uno spazio che ha ispirato creatività, amore e coraggio, insieme all’incredibile team di parrucchieri e truccatori, Linda, Stephanie e Justin, che mi hanno davvero aiutato a trovare Tammy. Grazie al mio compagno di scena e collaboratore, Andrew Garfield, il brillante Andrew Garfield. Grazie mille per aver tirato fuori il meglio di me presentandoti ogni giorno con il meglio di te”.

L’attrice Jessica Chastain agli Oscar

E Jessica Chastain ha voluto dare spazio anche all’attualità, d’altronde impossibile non pensarci visto il momento storico che stiamo vivendo:

“Usciamo da un momento difficile, di grande isolamento, ci sono tante persone che si sentono sole. Il suicidio è una grande causa di morte, ha colpito molte famiglie tra cui la mia e soprattutto chi appartiene alla comunità LGBT che spesso si sente fuori posto con gli altri. Siamo di fronte a una legislazione discriminatoria che ha l’unico obiettivo di portare ulteriori divisioni nella nostra società. In questi momenti penso a Tammy e ai suoi atti d’amore”.

Infine, ad attirare l’attenzione è stata anche la sua perfetta forma fisica. Nonostante gli anni che avanzano, l’attrice è splendida come non mai. Il suo segreto? L’essere vegana da 15 anni, ma soprattutto l’aver eliminato la carne già da molti prima dalla sua alimentazione. La decisione di seguire la strada dell’essere vegana non solo per dimagrire, ma anche perché le ha permesso di avere più energia e di stancarsi meno. Come se non bastasse, una volta alla settimana pratica il digiuno e precisamente di lunedì poiché è il primo giorno della settimana e le permette di trovare la forza per affrontare al meglio. Ed ovviamente si allena anche con continuità come con il power yoga e la workout routine Torch’d ovvero l’allenamento basato su danza ed esercizi mirati che permettono di aumentare la resistenza e bruciare i grassi.

