E’ uno dei più grandi attori dei nostri tempi, un attore che non è solo un grande comico, ma anche un incredibile interprete drammatico, è Jim Carrey, che ieri 17 gennaio ha festeggiato i suoi 60 anni. Per rendere partecipi i suoi fan Jim ha condiviso un esilarante video sulla sua pagina Twitter ufficiale, accompagnandolo con una didascalia in cui si descrive come “old but gold“.

Nel video, che potrai vedere qui sotto, la faccia di gomma più famosa del cinema non delude i suoi fan, mostrandosi in una serie di smorfie per fingere di essere un vecchietto senza denti e senza dentiera.

“Ho 60 anni e sono sexy – dice Jim Carrey nella clip condivisa sui social – E stasera mangerò crema di mais e pesche frullate“

It’s ma birthday! Whoohoo! I’m old but I’m gold! I Love you all!!! 🙏🌈❤️ pic.twitter.com/WvFtbMty80 — Jim Carrey (@JimCarrey) January 17, 2022

Jim Carrey oggi: quali sono i prossimi progetti dell’attore?

Dopo averci regalato ruoli iconici in film come Ace Ventura, The Mask, The Truman Show ed Eternal Sunshine of the spotless mind, negli ultimi anni Jim Carrey ha visto un rallentamento della sua carriera, almeno per quanto riguarda i film nei quali è stato coinvolto.

A segnare la vita privata, e di conseguenza anche la carriera dell’attore, nel 2015, è stato il suicidio della sua ex fidanzata, la make-up artist Cathriona White, morta a 28 anni, dopo aver scritto una lettera a Jim Carrey in cui l’accusava di averla iniziata alla cocaina e alla prostituzione. Una lettera certamente aggravata dallo stato mentale della povera ragazza, ma che ha segnato molto anche Jim.

L’ultimo film che ha visto tra i protagonisti Jim Carrey, è il film di Sonic di Jeff Fowler del 2020, tratto dall’iconico videogioco. Visto il grande successo ricevuto, il film avrà anche un secondo capitolo, che vedrà nel cast di nuovo Jim Carrey, e che arriverà nei nostri cinema ad aprile 2022.

Jim Carrey e The Weeknd

Non solo cinema per Jim Carrey, che nell’ultimo periodo ha collaborato con The Weeknd in un brano contenuto nell’ultimo album dell’artista.

La canzone, dal titolo Phantom Regret by Jim, contenuta nell’album Dawn FM, è una registrazione della voce di Jim, accompagnata da una melodia elettronica molto coinvolgente.

E così a 60 anni, Jim Carrey continua a sorprenderci e ad emozionarci, confermandosi come uno degli attori migliori del nostro tempo.