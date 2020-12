L’aria natalizia ormai è arrivata, non possiamo più negarlo, e a ricordarcelo sono anche Achille Lauro e Annalisa con la loro energica e frizzante Jingle Bell Rock. La cover della famosa canzone natalizia è in rotazione radiofonica dal 4 dicembre, pronta a scaldarci il cuore in queste feste piuttosto strane, e piene di privazioni dovute ai provvedimenti anti Covid-19-

Jingle Bell Rock, uscita per la prima volta nel 1957 quando a cantarla era Bobby Helms, ha avuto molto successo negli anni, grazie a decine di cover fatte dagli artisti più disparati.

In Italia, prima di questa versione di Achille Lauro e Annalisa, è stata riproposta già da Cristina D’Avena e Mina. Insomma, un successo senza tempo che anche quest’anno ci farà compagnia.

La Jingle Bells di Achille Lauro e Annalisa

La versione proposta da Achille Lauro e Annalisa non si discosta molto dalle versioni precedenti della canzone, ma bisogna ammettere che ha una carica più energica del solito, e che le due voci, così diverse e particolari dei due interpreti, rimandano un risultato eccellente. Annalisa sicuramente il top.

Jingle Bells Rock è il primo singolo estratto dal nuovo progetto 1920: Achille Lauro & The Untouchable Band, che prende ispirazione dagli anni del proibizionismo e che lo stesso Achille Lauro descrive con queste parole:

Gli anni ruggenti, li chiamano. I roaring Tweenties sono il decennio che ospita il mio side project – così descrive Achille Lauro – Raccontano un’epoca di liberazione, sfogo, reazione, evoluzione. Sono gli anni del primo dopoguerra, della fine dell’influenza spagnola, di una breve e meravigliosa parentesi in cui l’umanità ha trovato sconsolato riparo. Come un sogno, gli anni 20 sarebbero svaniti presto, ma si sarebbero portati dietro il dolceamaro della nostalgia.

Niente male per dare il via alle feste natalizie, non pensi?

Il testo di Jingle Bells Rock

che tempo vivace, è il tempo giusto

per far passare la notte suonando

il tempo del tintinnio è un tempo alla moda

per scivolare su una slitta trainata da un cavallo

“arri”! cavallo del tintinnio, alza i tuoi piedi

tintinna attorno all’orologio

Mischia e mescola con il passo tintinnante

Sono le campane che

Sono le campane che

Sono le campane che suonano.

What a bright time, it’s the right time

To rock the night away

Jingle bell time is a swell time

To go gliding in a one-horse sleigh

Giddy-up jingle horse, pick up your feet

Jingle around the clock

Mix and a-mingle in the jingling feet

That’s the jingle bell,

That’s the jingle bell,

That’s the jingle bell rock.

Traduzione

Le campane, le campane, le campane suonano

le campane oscillano e le campane tintinnano

nevicando e facendo esplodere grandi quantità di divertimento

adesso il motivetto è iniziato

le campane, le campane, le campane suonano

le campane si accordano con il tempo del tintinnio

ballando e saltellando nella piazza del tintinnio

nell’aria gelida

che tempo vivace, è il tempo giusto

per far passare la notte suonando

il tempo del tintinnio è un tempo alla moda

per scivolare su una slitta trainata da un cavallo

“arri”! cavallo del tintinnio, alza i tuoi piedi

tintinna attorno all’orologio

Mischia e mescola con il passo tintinnante

Sono le campane che

Sono le campane che

Sono le campane che suonano.