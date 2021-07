“All of Me” è una canzone di successo del cantante americano John Legend. È estratta dal suo quarto album in studio Love in the Future (2013). È una canzone dedicata alla moglie di Legend, Chrissy Teigen. “All of Me” ha debuttato per la prima volta sulla radio americana il 12 agosto 2013.

Il 26 maggio 2014, ha raggiunto la prima posizione della famosa Billboard Hot 100, diventando il primo singolo di John Legend ad entrare in questa speciale classifica in prima posizione. Il compito non era semplice dato che “All Of Me” ha scalzato “Happy” di Pharrell Williams, che aveva trascorso 10 settimane in prima posizione. Ma “All Of Me” non è famosa solo negli Stati Uniti. La canzone ha raggiunto la posizione numero due nelle classifiche musicali di Regno Unito, Sud Africa e Nuova Zelanda e ha scalato le classifiche in Australia, Canada, Irlanda, Portogallo, Svezia, Svizzera e Paesi Bassi. È diventata la seconda canzone più venduta del 2014 negli Stati Uniti con 4,67 milioni di copie vendute, così come la terza canzone più venduta nel Regno Unito. “All of Me” è stata la terza canzone più venduta del 2014 con 12,3 milioni di copie vendute in tutto il mondo (vendite più streaming), secondo l’IFPI.

Un remix della canzone, intitolato “Tiësto’s Birthday Treatment remix”, con l’ artista EDM Tiësto, è stato pubblicato nel gennaio 2014 e ha vinto il Grammy Award 2015 come miglior registrazione remixata. La versione live della canzone è stata nominata per il premio Best Pop Solo Performance, perdendo contro “Happy” di Williams, che è stata la canzone dell’anno nel 2013/2014.

Il significato di All Of Me di John Legend

“All of Me” è una tenera ballata eseguita su pianoforte, che è stata ispirata dalla allora fidanzata di Legend, ora moglie, la modella Chrissy Teigen. La coppia si è incontrata nel 2007 sul set del video musicale di “Stereo”. Si sono poi sposati il ​​14 settembre 2013. La canzone è stata prodotta da Dave Tozer e dallo stesso Legend. È una proposta semplice ma che funziona. Musicalmente, secondo la partitura pubblicata su Musicnotes.com da Gad Canzoni e John Legend Publishing, “All of Me” è scritto nella tonalità di A ♭ maggiore con un tempo di 63 battiti al minuto. La voce di Legend spazia da C 3 a B ♭ 4.

Data di uscita e promozione di All Of Me

Nel giugno 2013, Legend ha fatto sentire “All of Me” durante una performance al Oprah Winfrey’s Next Chapter di Oprah. Il 6 agosto 2013, la canzone completa è stata pubblicata su iTunes insieme al pre-order di Love in the Future. “All of Me” ha debuttato in radio il 12 agosto 2013.

Successo commerciale di All Of Me

Dopo essere rimasta ferma in posizione numero 2 per sei settimane, “All of Me” ha finalmente raggiunto la posizione numero uno della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, il 17 maggio 2014. La canzone ha trascorso tre settimane in prima posizione prima di essere scalzata da “Fancy” di Iggy Azalea. Inoltre, “All of Me” ha trascorso 23 settimane consecutive nella top 10 di Billboard Hot 100 e ha trascorso un totale di 59 settimane non consecutive nella classifica Billboard Hot 100. Ad aprile 2016, “All of Me” ha venduto complessivamente 5.878.000 copie negli Stati Uniti. In Italia ha raggiunto l’ottava posizione nelle classifiche di vendita.

Le recensioni su All Of Me

“All of Me” è stato accolto con recensioni generalmente positive da parte della critica musicale. Ken Capobianco di The Boston Globe ha definito la canzone come una “traccia essenziale” dell’album. Ryan Patrick di Exclaim! ha detto che la canzone mostra “l’attuale suono commerciale e sentimentale di Legend”. Julia Leconte di NOW ha dichiarato che la voce di Legend brilla nella canzone. Molloy Woodcraft di The Guardian ha sempre elogiato il talento vocale di Legend nella canzone. Anche noi ci uniamo al coro dato che John Legend è pazzesco in All Of Me. Non è la prima volta che dedica una canzone alla moglie. Ascolta Love Me Now qui.

All Of Me dal vivo

Il 20 agosto 2013, Legend ha eseguito la canzone dal vivo al Late Show con David Letterman. Il 27 agosto 2013, Legend ha eseguito la canzone al The Box di New York City. Il 2 settembre 2013, Legend ha cantato la canzone al Jimmy Kimmel Live! insieme al secondo singolo dell’album “Made to Love”. Il 10 ottobre 2013, Legend ha eseguito la canzone durante la sua apparizione al The Wendy Williams Show. La canzone è stata eseguita da Legend anche al 56° Grammy Awards, che si è tenuto il 26 gennaio 2014. La canzone è stata anche cantata in duetto con Taylor Swift durante il tour mondiale per l’album 1989.

Il video musicale di All Of Me

Il video musicale della canzone è stato girato in Italia pochi giorni prima del matrimonio di Legend, con la sua fidanzata, la modella Chrissy Teigen. Quindi si, Chrissy Teigen appare nel video musicale di All Of Me. Il video termina con le riprese del loro vero matrimonio sul Lago di Como. Il 12 settembre 2013, è stata rilasciata la prima immagine del video musicale. Il 2 ottobre 2013, è stata pubblicata la versione completa del video musicale in bianco e nero diretto da Nabil Elderkin. Lo stesso regista aveva presentato Teigen a Legend. Il video ha quasi raggiunto quota 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube in data odierna, il 22 luglio 2021.

Il testo di All Of Me di John Legend

What would I do without your smart mouth

Drawing me in and you kicking me out?

Got my head spinning, no kidding

I can’t pin you down

What’s going on in that beautiful mind?

I’m on your magical mystery ride

And I’m so dizzy, don’t know what hit me

But I’ll be alright

My head’s underwater

But I’m breathing fine

You’re crazy and I’m outta my mind

Cause all of me loves all of you

Love your curves and all your edges

All your perfect imperfections

Give your all to me, I’ll give my all to you

You’re my end and my beginning

Even when I lose, I’m winning

Cause I give you all of me

And you give me all of you, oh

How many times do I have to tell you

Even when you’re crying, you’re beautiful too?

The world is beating you down

I’m around through every move

You’re my downfall, you’re my muse

My worst distraction, my rhythm and blues

Can’t stop singing, this ringing in my head for you

My head’s underwater

But I’m breathing fine

You’re crazy and I’m outta my mind

Cause all of me loves all of you

Love your curves and all your edges

All your perfect imperfections

Give your all to me, I’ll give my all to you

You’re my end and my beginning

Even when I lose, I’m winning

Cause I give you all of me

And you give me all, all of you

Cards on the table

We’re both showing hearts

Risking it all though it’s hard

Cause all of me loves all of you

Love your curves and all your edges

All your perfect imperfections

Give your all to me

I’ll give my all to you

You’re my end and my beginning

Even when I lose, I’m winning

Cause I give you all of me

You give me all, all of you, oh

I give you all, all of me, yeah,

And you give me all, all of you, oh

La traduzione del testo di All Of Me di John Legend

Cosa farei senza la tua furba espressione

che mi calma e mi sprona?

La mia testa gira, non scherzo

non riesco a fermarti

che succede a quella bella testa?

sono sul tuo incredibile viaggio misterioso

e sono così confuso, non so cosa mi abbia colpito

ma starò meglio

La mia testa è sott’acqua

ma respiro benissimo

sei pazza e sono fuori di testa

Perché tutto di me ama tutto di te

amo le tue curve e i tuoi lineamenti

tutte le tue perfette imperfezioni

dammi tutto di te, darò tutto me stesso a te

sei la mia fine e il mio inizio

anche quando perdo, vinco

perché ti do tutto di me

e tu mi dai tutto di te, si

Quante volte devo dirti

anche quando piangi, che sei comunque bellissima?

il mondo ti abbatte

sono lì vicino in ogni tuo movimento

sei la mia caduta di potere, sei la mia musa

la mia peggiore distrazione, il mio rhythm and blues

non riesco a smettere di cantare, suona in testa per te

La mia testa è sott’acqua

ma respiro benissimo

sei pazza e sono fuori di testa

Perché tutto di me ama tutto di te

amo le tue curve e i tuoi lineamenti

tutte le tue perfette imperfezioni

dammi tutto di te, darò tutto me stesso a te

sei la mia fine e il mio inizio

anche quando perdo, vinco

perché ti do tutto di me

e tu mi dai tutto di te, si

Le carte sono sul tavolo

stiamo mostrando i cuori

rischiamo tutto anche se è difficile

Perché tutto di me ama tutto di te

amo le tue curve e i tuoi lineamenti

tutte le tue perfette imperfezioni

dammi tutto di te, darò tutto me stesso a te

sei la mia fine e il mio inizio

anche quando perdo, vinco

perché ti do tutto di me

e tu mi dai tutto di te, si