“Imagine” di John Lennon e Yoko Ono è stato presentato ancora una volta a una cerimonia olimpica, questa volta con John Legend, Keith Urban, Angélique Kidjo e altri che hanno collaborato alla versione che ha dato il via ai giochi di Tokyo.

Questa versione di “Imagine” è stata arrangiata dal compositore Hans Zimmer e, insieme ai suddetti artisti, la performance ha visto anche la partecipazione di Alejandro Sanz e del Suginami Junior Chorus.

Su Twitter, Ono ha espresso il suo sostegno alla performance scrivendo: “John ed io eravamo entrambi artisti e vivevamo insieme, quindi ci siamo ispirati a vicenda. La canzone “Imagine” incarnava ciò in cui credevamo insieme all’epoca. John e io ci siamo incontrati – lui viene dall’Occidente e io vengo dall’Oriente – e siamo ancora insieme”.

“Imagine” è stato eseguito in più Olimpiadi nel corso degli anni. Più di recente, un gruppo di pop e rock star coreane – Ha Hyun-woo, Jeon In-kwon, Lee Eun-mi e Ahn Ji-young – l’ha eseguita ai giochi invernali del 2018 a PyeongChang, mentre in precedenza era stata eseguita da un gruppo di bambini per la chiusura dei giochi del 2012 a Londra. Peter Gabriel ha anche cantato la canzone alle Olimpiadi di Torino del 2006 e Stevie Wonder l’ha eseguita alle Olimpiadi di Atlanta del 1996.

Come ha osservato il Comitato Olimpico Internazionale in una dichiarazione, lo stesso Lennon ha visto una connessione tra la canzone e le Olimpiadi, dicendo in un’intervista non molto tempo prima della sua morte: “Non siamo i primi a dire ‘Imagine No Countries’ o ‘Give Peace’. Ma stiamo portando quella torcia, come la torcia olimpica, passandola di mano in mano, l’un l’altro, a ogni paese, a ogni generazione. E questo è il nostro lavoro”.