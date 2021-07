Sarà in rotazione radiofonica da domani venerdì 23 luglio “Shot in the Dark” il nuovo singolo del vincitore di Grammy, chitarrista e produttore John Mayer.

Il brano è presente in “Sob Rock” (Columbia Records/Sony Music), l’attesissimo nuovo album in studio, disponibile in digitale, versione CD e vinile. Nell’ultimo disco dell’artista statunitense si concentrano tutti gli sforzi creativi e le sperimentazioni avviate negli ultimi, un prodotto discografico che mette in risalto la cura del suono e dei dettagli di uno dei chitarristi e cantautori più validi degli ultimi vent’anni.

Si tratta di un nuovo capitolo musicale di John Mayer nella musica pop, un disco che vanta l’inserimento dei suoi immancabili giochi melodici derivanti dal blues, dal soul e dal jazz. Prodotto dall’artista stesso insieme a Don Was e registrato agli Henson Studios di Los Angeles, questo progetto segna inoltre il suo ritorno da solista dopo l’album certificato oro “The Search for Everything” (2017).

Con questa canzone dal gusto un po’ anni Ottanta, John ripensa con nostalgia a una vecchia storia d’amore che non ha funzionato. Il protagonista continua a ricercare i perché di tale epilogo, ma senza fortuna deve arrendersi alla realtà.

Il nostalgico John Mayer forse vuole far passare questo brano come un messaggio velato sul suo stato d’animo dopo la fine della relazione con la famosa cantante Taylor Shift.

Traduzione di “Shot In The Dark”

(Strofa 1)

È una corsa difficile

Amare come noi

Ci vuole troppo tempo per dimenticarti

E ricorda la linea che abbiamo tracciato

Ma chiamami e sto arrivando

(Ritornello)

Cerchiamo insieme la notte

Dove non cadiamo a pezzi

Potrebbe essere ora e potrebbe essere mai

È solo un altro colpo nel buio

È solo un altro colpo nel buio

(Strofa 3)

E mi chiedo cosa significhi tutto questo

Strana conversazione con te nei miei sogni

E non so cosa farò

Ho amato altre sette donne e tutte eri tu

(Ritornello)

Abbiamo avuto una serie di brutte storie d’amore

Hanno sempre colto nel segno

Quindi chiudi gli occhi ora e cogli le tue possibilità

È solo un altro colpo nel buio

È solo un altro colpo nel buio

(Ponte)

Ti voglio nel peggiore dei modi

Il codice del cancello è ancora il tuo compleanno?

(Ritornello)

Se pensavi di aver incontrato il tuo Casanova

E ti ha lasciato con il cuore spezzato

Ricorda quando è finito e finito

Era solo uno sparo nel buio

Era solo uno sparo nel buio

È solo un altro colpo nel buio

È solo un altro colpo nel buio, andiamo ora

(Finale)

Era solo un altro

Era solo un altro ora (era solo un altro)

Era solo un altro ora (era solo un altro)

Era solo un altro ora (era solo un altro)

Era solo un altro adesso