Johnny Depp è un attore del Kentucky classe 1963. Molto amato grazie al suo talento ed al suo carisma, la sua carriera è iniziata negli anni ’80 con ruoli non principali in film come Nightmare – Dal profondo della notte, Platoon e Jump Street fino ad arrivare a ricoprire ruoli sempre più importanti negli anni ’90 in film di successo mondiale come Edward mani di forbice, Ed Wood, Hollow, Il mistero di Sleepy fino alla saga de I Pirati dei Caraibi, le pellicole di Tim Burton come La fabbrica di cioccolato, Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, Alice in Wonderland, Dark Shadows ed uno dei suoi ultimi lavori, Animali fantastici e dove trovarli.

Purtroppo tutti sappiamo che la sua vita professionale ha subito una brusca battuta d’arresto in seguito alle accuse dell’ex moglie Amber Heard che lo hanno portato ad allontanarsi dal mondo del cinema ed a vedersi diverse porte sbattute in faccia. Per fortuna tutto si è concluso per il meglio con Johnny Depp che è uscito vincitore da tutta questa vicenda ed ora è pronto anche a riprendere in mano la sua carriera. A quasi 60 anni, infatti, ha ancora voglia di fare tanto e di dimostrare a tutti il suo talento. Da una parte sappiamo che, dopo 25 anni, tornerà alla regia di un film co-prodotto insieme ad Al Pacino dal titolo Modigliani, ma i suoi progetti non finiscono qui per la gioia di tutti i suoi fan che non aspettavano altro. Si torna a parlare anche di Animali Fantastici dove, nel novembre 2020, Johnny Depp è stato costretto ad abbandonare i panni di Grindelwald dopo il caos che lo ha visto protagonista. Ma ora che tutto è passato ci potrebbe essere un clamoroso colpo di scena che aprirebbe ad un suo possibile ritorno per il quarto capitolo di Animali Fantastici. Ad aprire a questa possibilità è proprio Mads Mikkelsen, l’attore danese che ha sostituito Depp nel film a partire dal novembre 2020. Durante una premiazione al Sarajevo Film Festival, ha parlato di questa possibilità lasciando tutti con il fiato sospeso. Queste le sue parole:

Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow

“Quella scelta fu molto intimidatoria. Ovviamente, ora il corso è cambiato: ha vinto la causa in tribunale, quindi vediamo se torna. Potrebbe tornare. Sono un grande fan di Johnny. Penso che sia un attore straordinario, penso che abbia fatto un lavoro fantastico. Detto questo, non ho potuto copiarlo. Non c’era alcun modo in cui potessi semplicemente copiarlo, perché il suo Grindelwald era semplicemente inarrivabile. Sarebbe stato un suicidio creativo. Quindi, abbiamo dovuto inventare qualcos’altro, qualcosa che fosse mio, e costruire un ponte tra lui e me. Quindi, sì, è stato intimidatorio in questo senso, per me: ero preoccupato. I suoi fan erano molto, molto dolci, ma erano anche molto testardi. Non interagivo molto con loro, ma potevo capire perché avevano il cuore spezzato”.

Certo, va anche detto che per il momento non si sa se ci sarà o meno un quarto capitolo di Animali Fantastici e dove trovarli poiché l’interesse dei telespettatori è calato notevolmente, ma forse il ritorno di Johnny Depp nei panni di Grindelwald potrebbe portare una ventata di novità. Al momento la produzione di Animali Fantastici non si è ancora espressa, ma sicuramente presto ci saranno novità. E se tutto questo venisse confermato si tratterebbe di un bel colpo di scena con Johnny Depp che si prenderebbe una bella rivincita e tornerebbe a vestire i panni di uno dei suoi personaggi preferiti.

E tu cosa ne pensi? Ti piacerebbe rivedere Johnny Depp nei panni di Grindelwald in Animali Fantastici? Ti aspettiamo nei commenti!