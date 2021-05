Un’ora fa è uscito il video musicale di Creature Of Habit, la nuova canzone di JoJo. Diretta da Alfredo Flores, la clip mostra la cantante mentre fissa un ciondolo, immagina di possedere un uomo e nelle vesti di donna in lutto. La clip ha già raccolto quasi 4000 consensi in poco tempo, segno che ai fan traccia e video stanno piacendo abbastanza.

Nei primi anni 2000 “Leave (Get Out)” di JoJo aveva conquistato la cultura pop, dominando le classifiche musicali per diversi mesi. Prima di Olivia Rodrigo, prima di Ariana Grande, prima di Billie Eilish, c’era una certa JoJo, una ragazza di soli 13 anni che cantava una canzone strappalacrime da un corridoio del liceo.

La cantante, che ora ha 30 anni – sì, prenditi una pausa per pensare alla tua vecchiaia… sono passati 17 anni – ha pubblicato “Creature of Habit”, dopo averla annunciata su Instagram all’inizio di questa settimana.

“È come se avessi paura di lasciarti. Non è una caratteristica di cui sono orgogliosa”, canta nel brano ricco di drammaticità JoJo.

Per diversi anni, JoJo non ha pubblicato nuove canzoni, né ha visto i suoi album comparire sui servizi di streaming a causa di dispute legali con la sua etichetta; la cantante ha fatto causa alla casa discografica per essere liberata dal suo contratto nel 2009, ha citato in giudizio per “danni irreparabili” alla sua carriera nel 2013 la stessa etichetta, e ha anche detto che i dirigenti dell’etichetta l’hanno costretta a non superare le 500 calorie al giorno e le hanno fatto delle iniezioni per ridurre il suo appetito.

JoJo nel video di Creature of Habit

Alla fine è riuscita a staccarsi da loro ma l’etichetta ha mantenuto il controllo dei suoi primi due album: JoJo e The High Road. Di conseguenza, JoJo è tornata in studio nel 2018 per registrare nuovamente quei due album, dicendo che voleva “trovare un modo costruttivo per soddisfare ciò che i fan volevano e per avere anche i soldi della pubblicazione”. La sua discografia completa, comprese le ri-registrazioni, è ora disponibile in streaming.

La cantante ha detto in un’intervista rilasciata l’anno scorso che Taylor Swift, che ha intrapreso una battaglia per conto suo contro l’etichetta di lunga data Big Machine, ha offerto il suo supporto a JoJo nella sua disputa contro Blackground (L’ex etichetta di JoJo). Un bel gesto quello di Taylor.

Qui sotto trovi il testo di Creature of Habit, dici cosa ne pensi.

Il testo di Creature of Habit di JoJo

[Verso 1]

Sometimes I fantasize

That you’re cheatin’ on me

Oh, we fight so bad, you walk out on me

So that I won’t be the bad guy

Turn the tables on me

Let’s sit up, a little calmer, honey

[Pre-Ritornello]

I want something more

I wanna love some random stranger on the floor

Of some sleazy hotel room far away

But there’s always an excuse to stay

[Ritornello]

I’m a creature of habit

I’m hooked once I have it in my habits

You, ooh-ooh, ooh-ooh

Always you, ooh-ooh, ooh-ooh

I’m a creature of habit

I want that dramatic but my habit’s

You, ooh-ooh, ooh-ooh

Always you, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh

Oh, oh

[Verso 2]

Sometimes I have to lie

But I don’t wanna fake it

Shouldn’t be someone’s security blanket

No, ooh, woah, oh-oh, oh



[Pre-Ritornello]

I want something more

I wanna love some random stranger on the floor

Of some sleazy hotel room far away

But there’s always an excuse to stay

[Ritornello]

I’m a creature of habit (Ooh)

I’m hooked once I have it in my habits (Ooh)

You, ooh-ooh, ooh-ooh

Always you, ooh-ooh, ooh-ooh

I’m a creature of habit (Habit)

I want that dramatic but my habit’s

You, ooh-ooh, ooh-ooh

Always you, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh

Yeah, yeah

[Ponte]

I’m a creature

I don’t even really need you

It’s like I’m kinda scared to leave you

It’s not a feature I’m proud of

Oh-oh, oh-oh, oh, oh-oh, ooh-woah, no, no, no

Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh, ooh, woah

I’m a creature

I don’t even really need you

It’s like I’m kinda scared to leave you

It’s not a feature I’m proud of, no



[Ritornello]

(I’m a creature of) I’m a creature of habit

I’m hooked once I have it in my habits (But my habit it’s you)

You, ooh-ooh, ooh-ooh

Always you, ooh-ooh, ooh-ooh (You-you, you)

I’m a creature of habit (Woo, ooh)

I want that dramatic but my habit’s (Woo, ooh)

You, ooh-ooh, ooh-ooh (Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)

Always you, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh