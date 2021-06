Come sappiamo, Amazon Prime Video sta cercando di vincere la concorrenza contro i suoi diretti avversari come Netflix e Disney + e, per fare questo, è necessario distinguersi con titoli all’avanguardia in grado di attirare l’attenzione del pubblico e lasciare i telespettatori con il fiato sospeso.

Per questo motivo, Prime Video punta molto su Jolt, film in uscita il prossimo 23 luglio. Un film commedia d’azione americano diretto da Tanya Wexler e con una sceneggiatura di Scott Wascha. La protagonista sarà Kate Beckinsale, attrice inglese classe 1973, che vestirà i panni di Lindy, una donna con una vendetta da portare a termine e pronta a tutto per vendicare la morte del fidanzato. Nel cast troveremo anche Jai Courtney nei panni di Justin, Bobby Cannavale in quelli del detective Vicars, Susan Sarandon e Stanley Tucci.

La trama di Jolt

La protagonista è Lindy, una donna affetta da un rarissimo disturbo neurologico in grado di renderla, a volte, preda di impulsi omicidi rabbiosi che possono essere tenuti sotto controllo solo con una dispositivo ad elettrodi. Il mondo teme la sua rara patologia e così per lei è sempre più difficile trovare l’amore e soprattutto l’intimità fino a quando si innamora di un uomo che, però, troverà assassinato il giorno dopo. Piena di rabbia, ma soprattutto con il cuore spezzato, la giovane Lindy parte in una missione di vendetta per trovare l’assassino con la polizia che è sulle sue tracce poiché vista come principale sospettata della morte dell’uomo.

Kate Beckinsale nei panni di Lindy sul set di Jolt

L’analisi del trailer di Jolt

Proprio di recente, Prime Video ha reso pubblico il trailer di Jolt attirando l’attenzione del pubblico. Nel trailer vediamo Lindy, la protagonista, che parla dei suoi problemi e li definisce un po’ peggio della sindrome di Tourette. Durante le sue giornate convive con questo problema che, però, compare all’improvviso come quando si trova sulla metro oppure in intimità con l’uomo amato. Tutto cambia nel momento in cui un incendio devasta l’appartamento dove vive l’uomo che ama. Da quel momento Lindy decide di non reprimere più la sua rabbia ed, al contrario, di farla diventare il suo punto di forza per scoprire chi ha causato la morte dell’uomo.

Ed a te piacciono questi generi di film? Guarderai Jolt con Kate Beckinsale? Ti aspettiamo nei commenti