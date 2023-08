I Jonas Brothers sono un gruppo musicale degli Stati Uniti composto da Kevin, Joe e Nick, i tre fratelli Jonas. Sono diventati famosi a livello mondiale dopo aver partecipato a diverse serie tv su Disney Channel come Camp Rock ed Hannah Montana tra il 2004 ed il 2013.

Voce di brani come Sucker, Only Human, Runaway fino a Waffle House e Leave Before You Love Me per citarne alcuni. Ed oggi i Jonas Brothers sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 4 agosto, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Year 3000 2.0 che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Non saranno da soli, ma pronti a collaborare con i Busted. Il brano, infatti, farà parte di Greatest Hits 2.0, l’album dei Busted la cui uscita è attesa per il 15 settembre.

Il significato di Year 3000 2.0

Year 3000, il nuovo singolo dei Jonas Brothers e dei Busted, è un brano che ci fa viaggiare nel tempo con il suo ritmo vivace che ci regala una grande energia, ancora di più rispetto alla versione originale che è uscita ormai 20 anni fa. A tal proposito, i Busted hanno affermato che:

La band dei Jonas Brothers

“Year 3000 è stato un pezzo fondamentale del percorso dei Busted negli ultimi 20 anni. L’amore per questa canzone continua a crescere, sia tra i fan che ci seguono fin dall’inizio che tra la nuova generazione. Siamo stati entusiasti quando i Jonas Brothers hanno dato nuova linfa vitale al brano negli Stati Uniti nel 2006, quindi siamo felici di condividere questa nuova versione 2.0 con loro nel 2023”.

Mentre i Jonas Brothers rivelano che:

“Siamo stati così entusiasti di collaborare con i Busted per rivisitare uno dei loro classici. ‘Year 3000’ è una canzone senza tempo e siamo felici di condividerla in un nuovo, fresco modo insieme alle altre collaborazioni che hanno fatto!”

E tu sei un fan dei Jonas Brothers? Hai già avuto modo di ascoltare il la nuova versione di Year 3000 2.0? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Year 3000 2.0

Un giorno, quando sono tornato a casa all’ora di pranzo

Ho sentito un rumore divertente

Andò nel cortile per scoprire se lo fosse

Uno di quei ragazzi turbolenti

Sono rimasto lì con il mio vicino di casa chiamato Peter

E un condensatore di flusso

Mi ha detto che ha costruito una macchina del tempo

Come uno in un film che ho visto, sì

Ha detto, sono stato per l’anno 3000

Non è cambiato molto, ma hanno vissuto sott’acqua

E la tua pronipote

Sta bene, sta bene

Mi ha portato al futuro nella cosa del flusso

E ho visto tutto

Boy band, e un altro, e un altro ancora

E un altro

Ragazze lì con i capelli rotondi come Star Wars

Galleggia sopra il pavimento

