Un mese dopo che i Jonas Brothers hanno annunciato la loro nuova canzone “Remember This” durante la loro performance ai Billboard Music Awards, la band ha pubblicato la traccia radio edit sabato.

Con un ritornello accattivante: “C’è fuoco nei tuoi occhi. Non posso resistere. Tesoro, dovremo ricordarlo”, Remember This apparirà durante le olimpiadi di Tokyo di questa estate Olimpiadi, che inizieranno il 23 luglio.

Una versione “In-Games” delle Olimpiadi di “Remember This” conterrà nuovi testi ispirati ai Giochi Olimpici e al Team degli Stati Uniti. Inoltre, i Jonas Brothers eseguiranno la nuova canzone per la prima volta durante le Olimpiadi di Tokyo. La canzone comparirà nello speciale della NBC Olympic Dreams featuring Jonas Brothers il 21 luglio, due giorni prima della cerimonia di apertura.

“Remember This” condivide il suo nome con l’imminente tour dei Jonas Brothers, un viaggio di 44 date che inizierà il 20 agosto a Las Vegas.

A maggio, i Jonas Brothers avevano condiviso il singolo “Leave Before You Love Me” con Marshmello. I fratelli pubblicheranno anche il loro libro di memorie Blood a novembre. Insomma, saranno abbastanza impegnati nei prossimi mesi.