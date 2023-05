Hanno fatto impazzire i giovanissimi (e non solo) con le loro canzoni ritmate e orecchiabili, poi hanno attraversato un periodo di crisi , nel 2013, che li ha portati a sciogliersi e a decidere di proseguire la loro carriera musicale in qualità di solisti: oggi, però, i Jonas Brothers, gruppo formato dai tre fratelli omonimi, Joe, Nick e Kevin, sembrano essere più uniti che mai, come manifestato anche dall’uscita, lo scorso venerdì 12 maggio 2023, di un nuovo brano tutto da ballare.

Si intitola “Summer baby“, e qui di seguito andremo ad analizzarne meglio il significato e la traduzione del testo.

Significato di “Summer baby”

Questa canzone ha per protagonista un sentimento ancora non sopito per una ragazza con la quale si hanno condiviso moltissimi momenti, nonostante però la relazione amorosa con lei, al momento, non pare stia andando nel verso giusto.

Traduzione del testo

[Verso 1: Joe Jonas]

Sei un problema a tutti gli effetti, per fortuna sono il padre del tuo bambino

Ho un’aria da ooh-so-proper e sono grato a tua madre

Ho quel passo a due che spacca, sei una melodia, piccola

Skyline, baby blue

[Pre-Chorus: Nick Jonas]

Ho ancora sentimenti per te

Sentimenti per te (Hey)

[Ritornello: Nick Jonas, Joe Jonas]

Ti senti come l’estate, baby, riscaldando il mio corpo

Troppa tequila ora stiamo ballando nell’atrio

Conosco ogni centimetro di quel corpo, ma la sensazione è nuova

Sto ancora provando qualcosa per te

[Verso 2: Joe Jonas]

Altro mondo, voodoo, babe, canna da zucchero soprannaturale

Sovraccarico fino in fondo, rimbalzo ipersonico

Nella mia testa ogni giorno, come una melodia, tesoro

Skyline, baby blue

[Pre-Ritornello: Nick Jonas, Joe Jonas]

Provo ancora sentimenti per te

Sentimenti per te (Hey)



[Ritornello: Nick Jonas, Joe Jonas]

Ti senti come l’estate, baby, riscaldando il mio corpo

Troppa tequila ora stiamo ballando nell’atrio

Conosco ogni centimetro di quel corpo, ma la sensazione è nuova

Sto ancora provando qualcosa per te

[Ponte: Joe Jonas]

Sentimenti per te, sentimenti per te (Hey)

Sto provando sentimenti per te, sentimenti per te (Woo)

Sto provando sentimenti per te (Yeah), sentimenti per te

Sentimenti per te

[Breakdown: Nick Jonas]

Ti senti come l’estate, piccola

Ti senti come l’estate, baby

Sto ancora provando qualcosa per te

[Ritornello: Nick Jonas, Joe Jonas]

Ti senti come l’estate, piccola, riscaldando il mio corpo

Troppa tequila ora stiamo ballando nell’atrio

Conosco ogni centimetro di quel corpo, ma la sensazione è nuova (Yeah)

Sto ancora provando qualcosa per te

[Outro: Joe Jonas, Nick Jonas]

Sto ancora provando, sto ancora provando quei sentimenti

Sto provando, baby

Ora, quando io vado a destra e tu a sinistra

Sto provando dei sentimenti

Ora, quando vado a destra e tu vai a sinistra

Mi sento come se fossi un amico

Ora, quando vado a destra e tu vai…

Dopo aver letto il significato e la traduzione di “Summer baby”, scriveteci nei commenti cosa pensate di questa canzone!