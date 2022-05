Tratto dal manga “Jujutsu Kaisen – Sorcery fight 0: l’Istituto di Arti occulte“, scritto da Gege Akutami, “Jujutsu kaisen 0” è un film d’animazione rilasciato nelle sale cinematografiche del Giappone il 24 dicembre 2021.

Il film è prodotto dallo Studio Mappa (che ha realizzato anche la serie anime tratta dal manga), mentre alla regia troviamo Sunghoo Park (lo stesso di “The God of High school“.)

Trama del film

La trama di “Jujutsu Kaisen 0” (il quale ricordiamo è il prequel degli eventi narrati nell’opera primaria, “Jujutsu Kaisen“, sempre scritta da Akutami) si incentra sulle vicende del giovane Yuta Okkotsu che è continuamente perseguitato dallo spirito dell’amica Rika, morta in seguito ad un incidente stradale.

Non riuscendo a gestire tale presenza, che gli causa non pochi problemi, Yuka sprofonda sempre di più nell’abisso della depressione.

A salvarlo da un ormai imminente suicidio è l’intervento provvidenziale di Satoru Gojo che iscrive il ragazzo all’Istituto di Arti Occulte di Tokyo. Qui inizierà per Yuta una nuova vita totalmente diversa da quella che aveva tristemente condotto fino a quel momento.

Trailer e data di uscita

Il trailer ufficiale di “Jujutsu Kaisen 0” è stato distribuito dalla Toho Animation in versione originale e dalla Dynit nella versione doppiata in italiano; in esso è possibile ascoltare in anteprima la traccia principale della colonna sonora del film, “Itto” di King Gnu.

“Jujutsu Kaisen 0” verrà distribuito anche in 200 cinema italiani: come affermato da Cruncyroll Italia, che ha lavorato al film in collaborazione con Dynit e Nexo Digital, il film sarà disponibile nelle sale dal 9 al 16 giugno 2022, doppiato in italiano.

Di seguito, l’elenco dei personaggi principali e dei corrispettivi doppiatori.

Yuta Okkotsu è doppiato da Alessio Talamo;

Rika Orimoto è doppiata da Carol Lecker;

Satoru Gojo è doppiato da Davide Fumagalli;

Maki Zen’in è doppiata da Elisa Giorgio;

Toge Inumaki è doppiato da Stefano Pozzi;

Panda è doppiato da Matteo Brusamonti

