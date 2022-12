Antonio Signore, da tutti noi conosciuto come Junior Cally, è un rapper della provincia di Roma classe 1991. Per diverso tempo ha attirato l’attenzione del pubblico ed ha fatto palrare di sé perché compariva in scena sempre con il volto coperto: prima con una maschera antigas e poi con i pixel sul volto diventando così un personaggio misterioso, ma pieno di talento ed impossibile da non notare.

Alla fine con l’uscita di Ricercato, il suo secondo album, ha deciso di rivelare la sua identità presentandosi ufficialmente al pubblico. Voce di brani come Sigarette, Wannabe, No grazie, Capelli rossi, Tutti con me, Si chiama gioia fino a Magicabula. Ed oggi Junior Cally torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 30 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Fantasmi che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano fa parte di Deviazioni, il suo terzo album in studio uscito lo scorso 2 dicembre, ed il suo testo è stato prodotto da Room 9.

Il significato di Fantasmi

Fantasmi, il nuovo singolo di Junior Cally, parla di una storia d’amore che si è conclusa e che è diventata un vero e proprio tormento con l’uomo che non riesce ad andare avanti e si è ridotto ad essere un fantasma, infatti il rapper canta: “E da quando sei andata via sono un fantasma vivo di notte dormo di giorno”. Non si trattano di parole e sentimenti inventati, ma al contrario Junior Cally ha vissuto tutto questo in prima persona come lui stesso rivela a proposito di Fantasmi:

Junior Cally quando indossava la maschera antigas

“L’amore è qualcosa che accomuna tutti, nel bene e nel male. Nella mia vita ho avuto parecchie relazioni, ma quella di cui parlo in questo brano è una di quelle che mi ha segnato per la vita. Parlarne almeno una volta in ogni disco mi libera la mente, anche se non basterebbe un intero album per spiegare il tormento che questa storia ha significato per me”.

Nel frattempo, Junior Cally si prepara per tornare live sul palco per cantare i suoi brani di successo insieme ai suoi fan. Per il momento sono due gli appuntamenti attesi per il mese di gennaio: il 20 gennaio all’Alcatraz di Milano ed il 22 gennaio al Largo Venue di Roma.

E tu sei un fan di Junior Cally? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Fantasmi? Ti aspettiamo nei commenti!