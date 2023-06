Antonio Signore, da tutti noi conosciuto come Junior Cally, è un rapper della provincia di Roma classe 1991. Per diverso tempo ha attirato l’attenzione del pubblico ed ha fatto palrare di sé perché compariva in scena sempre con il volto coperto: prima con una maschera antigas e poi con i pixel sul volto diventando così un personaggio misterioso, ma pieno di talento ed impossibile da non notare.

Alla fine con l’uscita di Ricercato, il suo secondo album, ha deciso di rivelare la sua identità presentandosi ufficialmente al pubblico. Voce di brani come Sigarette, Wannabe, No grazie, Capelli rossi, Tutti con me, Si chiama gioia fino a Magicabula per citarne alcuni. Ed oggi Junior Cally è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 23 giugno, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Miracolo che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è stato scritto da Junior Cally stesso insieme ad Eddy Veerus de Il Pagante ed è stato prodotto dai Room9.

Il significato di Miracolo

Miracolo, il nuovo singolo di Junior Cally, si rivolge alla ricerca della persona giusta. Si tratta della canzone perfetta per chi cerca la salvezza con tutte le sue forze e questa forza è proprio trovare una persona in grado di cambiarci la vita. Ad essere protagonisti la produzione dance, la melodia pop e la scrittura urban, che sono gli elementi chiavi del rapper che canta “Quanto ti vorrei, ma per trovarti adesso…ci vorrebbe un miracolo”. A tal proposito, il rapper rivela che:

Il rapper Junior Cally

“E’ la prima volta che scrivo una canzone senza troppi pensieri e spero che questa canzone riesca a trasmettere la stessa voglia di vivere e di leggerezza con la quale è stata scritta. Mi ritengo molto fortunato: penso che tutti, a modo nostro, possiamo ritenerci dei miracolati. Penso che i miracoli stiano nelle piccole cose che ci salvano ogni giorno”.

Nel frattempo, Junior Cally ha rivelato i suoi progetti, ma pare che tra questi non ci sarà a breve un nuovo album, per lo meno non entro la fine del 2023. Al tempo stesso, si è detto pronto per prendere parte al Festival di Sanremo del prossimo anno e chi lo sa, magari ci riuscirà e lo ritroveremo tra i big sul palco dell’Ariston.

E tu sei un fan di Junior Cally? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Miracolo? Ti aspettiamo nei commenti!