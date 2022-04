Jurassic World – Nuove avventure è una serie tv animata di fantascienza e di avventura ideata da Zack Stentz e che ha fatto il suo debutto su Netflix nel settembre 2020 come spin off del franchise cinematografico di Jurassic World. All’attivo ha quattro stagioni per un totale di 37 episodi.

La serie tv ci racconta le avventure di sei ragazzi che sono stati scelti per un’esperienza unica nel Campo Cretaceo, ovvero un campo avventura che viene poi devastato dai dinosauri bloccando così i campeggiatori sull’isola e rendendoli incapaci di raggiungere il mondo esterno ed obbligandoli a tentare di sopravvivere alle insidie dei predatori. La quarta stagione ci aveva lasciati con il fiato sospeso, ma finalmente la quinta stagione è in arrivo. Tuttavia c’è una cattiva notizia per gli appassionati di Jurassic World – Nuove avventure: la quinta stagione, infatti, coinciderà con l’ultimo capitolo della serie tv. Una notizia che giunge inaspettata, ma che probabilmente arriva in coincidenza con l’uscita al cinema dell’ultimo film della trilogia giurassica, ovvero Jurassic World: Il Dominio atteso per il 2 giugno.

Il dinosauro di Jurassic World – Nuove avventure

La sinossi di Jurassic World – Nuove avventure 5

Jurassic World Nuove Avventure segue sei adolescenti scelti per un’esperienza irripetibile a Camp Cretaceous, un nuovo campo-avventura sul lato opposto di Isla Nublar, che devono collaborare per sopravvivere quando i dinosauri devastano tutta l’isola. Nell’ultima stagione, l’arrivo del padre di Kenji, il signor Kon, rinnova la speranza di un salvataggio per i campeggiatori. Ma quando i nefasti piani della Mantah Corp vengono svelati e uno dei Camp Fam si trasforma, tutti devono unire le forze se vogliono salvare i dinosauri e tornare a casa.

Nel frattempo, Netflix ha reso noto il teaser ufficiale che, oltre ad anticiparci alcune novità della quinta stagione come sopra citato, ci rivela la data di uscita dell’ultimo capitolo di Jurassic World: Nuove avventure che è atteso sulla piattaforma di streaming per il 21 luglio.

E tu hai seguito Jurassic World – Nuove avventure 5? Ti aspettavi che la serie tv sarebbe terminata con il quinto capitolo?