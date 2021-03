Il duo dance francese Justice ha inviato un avviso di cessazione immediata a Justin Bieber in merito all’imminente album del cantante dal titolo Justice. Ciò che i francesi criticano è l’uso del logo a “croce” registrato da Bieber per Justice.

I Justice sono un duo electro francese composto da Gaspard Augé (nato il 21 maggio 1979 a Besançon), e Xavier de Rosnay (nato il 2 luglio 1982 a Ozoir-la-Ferrière). Sono uno dei gruppi più importanti della etichetta Ed Banger Records e il loro manager è il famoso Pedro Winter (meglio noto come Busy P), già manager dei Daft Punk.

Quando Bieber ha annunciato il suo nuovo album Justice il 26 febbraio, i fan di Justice – così come l’etichetta del duo Ed Banger Records – hanno affermato che c’erano somiglianze tra il carattere del titolo presente nella cover dell’album di Bieber e il logo dei Justice, dove la “t” è accentuata e assomiglia a un crocifisso stilizzato.

Qui sotto le foto a confronto:

Beh, c’è da dire che il carattere si assomiglia davvero.

Mentre la Ed Banger Records ha scherzato per la prima volta sulla somiglianza tra i due loghi, alla fine di febbraio, quando è stata rivelata la cover dell’album di Bieber, la risata si è trasformata in una questione legale. In una lettera del 10 marzo inviata dal legale dei Justice all’avvocato di Justin Bieber, i Justice hanno chiesto a Bieber di non usare il loro logo per la cover di Justice, dato che il duo ha registrato il marchio in Francia e nell’Unione Europea nel 2014.

“Il tuo uso del marchio è illegale. Non hai ricevuto il permesso dai Justice per utilizzare il Marchio”, dice la lettera, così come riporta la rivista Rolling Stone. “Inoltre, il lavoro di Bieber non è in alcun modo affiliato, supportato o sponsorizzato dai Justice. Tale uso del Marchio non è solo illegale, ma può ingannare e confondere i consumatori”.

Pare che il team di Bieber fosse effettivamente a conoscenza dell’uso del Marchio da parte dei Justice e ha cercato di utilizzare lo stesso artista che i Justice avevano ingaggiato per il logo.

Pare però che questa lettera non abbia spaventato l’etichetta di Bieber dato che l’album Justice uscirà domani, 19 marzo 2021. Anche il merchandising correlato con l’album presenterà lo stesso logo incriminato. Ora sembra difficile modificare tutto… probabilmente i due team dovranno trovare un accordo.

Secondo te Justin ha copiato?