Nel video di Hold On diretto da Colin Tilley, uno dei più famosi registi di video musicali, Bieber e l’attrice Christine Ko – attrice taiwanese-americana, nota per il ruolo di Emma nella sitcom della CBS The Great Indoors – interpretano una coppia che ha bisogno di soldi per curare il cancro in fase terminale di Ko. In un atto di compassione e disperazione, Bieber dipinge con lo spray una pistola giocattolo e rapina una banca, il che porta a un inseguimento della polizia pieno di suspense mentre cerca di scappare con la sua moto.

Justin Bieber sembra avere una faccia triste in questa foto presa dal video di Hold On.

Justin Bieber sopra una moto nel video di Hold On.

Justin Bieber nei corridoi di un ospedale nel video di Hold On.

“Ho bisogno che tu tenga duro. Il paradiso è un posto non troppo lontano”, canta nel ritornello il cantante canadese. “Sappiamo tutti che dovrei essere io a dirti che tutti commettiamo errori. Prendimi la mano e tieniti forte. Dimmi tutto quello che devi dire. Perché so come ci si sente ad essere qualcuno che perde la propria strada.”

Hold On sarà presente nel prossimo album di Bieber che si chiamerà Justice, in uscita il 19 marzo… e sarà in buona compagnia, dato che ci sarà anche il singolo “Holy“, con Chance the Rapper; “Lonely”, con Benny Blanco; e “Anyone“, che è uscito all’inizio di quest’anno.

“In un momento in cui c’è così tanto male in questo pianeta distrutto, tutti noi desideriamo ardentemente la guarigione – e la giustizia – per l’umanità”, ha detto Bieber in una dichiarazione. “Nel creare questo album, il mio obiettivo è creare musica che offra conforto; ho voluto creare canzoni a cui le persone possano relazionarsi e connettersi, così si sentiranno meno sole.”

Ma qual è quindi il significato di Hold On di Justin Bieber

Hold On è la nuova traccia di Justin Bieber rilasciata venerdì 5 marzo 2021. Questa è la prima canzone rilasciata dopo l’annuncio del suo prossimo album in studio “Justice”.

Justin Bieber ha parlato della canzone in un incontro con la rivista NME. “La canzone è solo un pezzo che ti invita a resistere, perché molti di noi a volte vogliono arrendersi. Ci sono molte cose che non possiamo controllare a volte, ma c’è sempre speranza, quella non dovrebbe mai mancare.”

Praticamente Justin Bieber parla di aggrapparsi alle cose importanti della vita, come il vero amore. Sulla stessa linea, cerca di confortare tutti dicendo che i tempi potrebbero essere duri, ma vale la pena resistere un altro giorno ancora.

Justin Bieber assicura alla sua partner che può contare su di lui in qualsiasi momento della giornata. Potrebbe aver avuto un’adolescenza un po’ travagliata come celebrità, ma sembra certamente che si stia assumendo le sue responsabilità come marito.

Il cantante pop ha già pubblicato il suo quinto LP in studio, Changes il giorno di San Valentino del 2020. La scorsa settimana, Bieber ha eseguito un set di tre canzoni durante l’evento virtuale Stream On di Spotify, dove ha cantato anche una versione rinnovata di “Lonely”, così come di “Holy” e “Anyone.”

E tu che ne pensi di Hold On? Dì la tua nei commenti.

La traduzione del testo di Hold On di Justin Bieber

Sai che puoi telefornarmi se hai bisogno di qualcuno

Raccoglierò i tuoi pezzi se ti sentirai male

Dipingerei le stelle sul tuo soffitto perché tu

Troveresti una certa sensazione, sì, tu

Sai che puoi telefonarmi se hai bisogno di qualcuno

Devi resistere

Il paradiso è un posto non troppo lontano

Sappiamo tutti che dovrei essere il primo a dire che tutti commettiamo errori (tutti facciamo errori)

Prendi la mia mano e tieni duro

Dimmi tutto quello che devi dirmi

Perché so come ci si sente ad essere qualcuno

che ha perso la strada

Cerchi risposte in un luogo che non conosciamo

Hai bisogno di un legame ma non puoi avvicinarti (Non puoi avvicinarti)

Dipingerei le stelle sul tuo soffitto perché tu

Troveresti una certa sensazione, sì, tu

Sai che puoi telefonarmi se hai bisogno di qualcuno

Devi resistere (tieni duro)

Il paradiso è un posto non troppo lontano (lontano, sì)

Sappiamo tutti che dovrei essere il primo a dire che tutti commettiamo errori (tutti facciamo errori)

Prendi la mia mano e tieni duro (Oh, oh, woah, woah, oh)

Dimmi tutto quello che devi dirmi

Perché so come ci si sente ad essere qualcuno

che ha perso la strada

Da mezzanotte sino al mattino

Telefona se hai bisogno di qualcuno

Io sarò lì per te (io sarò lì per te)

Da mezzanotte sino al mattino

Telefona se hai bisogno di qualcuno

Io ci sarò per te

Devi resistere (tieni duro)

Il paradiso è un posto non troppo lontano (lontano, sì)

Sappiamo tutti che dovrei essere il primo a dire che tutti commettiamo errori (tutti facciamo errori)

Prendi la mia mano e tieni duro (Oh, oh, woah, woah, oh)

Dimmi tutto quello che devi dirmi

Perché so come ci si sente ad essere qualcuno

che ha perso la strada

Da mezzanotte sino al mattino

Telefona se hai bisogno di qualcuno

Io sarò lì per te (io sarò lì per te)

Da mezzanotte sino al mattino

Telefona se hai bisogno di qualcuno

Io ci sarò per te

Il testo in lingua originale di Hold On di Justin Bieber

[Verso 1]

You know you can call me if you need someone

I’ll pick up the pieces if you come undone

[Pre-Ritornello]

Painting stars up on your ceiling

‘Cause you wish that you could find some feeling, yeah, you

You know you can call me if you need someone

[Ritornello]

I need you to hold on

Heaven is a place not too far away

We all know I should be the one

To say we all make mistakes (We all make mistakes)

Take my hand and hold on

Tell me everything that you need to say

‘Cause I know how it feels to be someone (Someone)

Feels to be someone who loses their way

[Verso 2]

You’re looking for answers in a place unknown

You need the connection but you can’t get close (Can’t get close)

[Pre-Ritornello]

Painting stars up on your ceiling

‘Cause you wish that you could find some feeling, yeah, you

You know you can call me if you need someone



[Ritornello]

I need you to hold on (Hold on)

Heaven is a place not too far away (Away, yeah)

We all know I should be the one

To say we all make mistakes (We all make mistakes)

Take my hand and hold on (Oh, oh, oh-woah, oh-woah)

Tell me everything that you need to say

‘Cause I know how it feels to be someone

Feels to be someone who loses their way

[Ponte]

Midnight ‘til morning

Call if you need somebody

I will be there for you (I will be there for you)

Midnight ‘til morning

Call if you need somebody

I will be there for you

[Ritornello]

I need you to hold on

Heaven is a place not too far away

We all know I should be the one

To say we all make mistakes (We all make mistakes)

Take my hand and hold on (Hold on)

Tell me everything that you need to say

‘Cause I know how it feels to be someone (Ooh yeah)

Feels to be someone who loses their way



[Ponte]

Midnight ‘til morning

Call if you need somebody

I will be there for you (Oh yeah, yeah)

Midnight ‘til morning

Call if you need somebody

I will be there for you