The Kid Laroi ha rilasciato un nuovo singolo, “Stay”, con ospite Justin Bieber.

Un video musicale per il brano, diretto da Colin Tilley, mette in pausa l’azione a mezz’aria mentre Kid Laroi corre per le strade del centro di Los Angeles. Bieber si unisce nella canzone per cantare una strofa, eseguita su un tetto della città nella clip, prima che la coppia balli insieme alla fine della canzone, unendo le loro voci per il ritornello finale.

“Stay” apparirà nel prossimo album di Kid Laroi, F*CK LOVE (OVER YOU), che uscirà questa estate tramite la Columbia Records.

A marzo, Bieber ha pubblicato il suo album, Justice. Il cantante è apparso anche nel nuovo album di Migos, Culture III, uscito a giugno. Bieber si è unito al gruppo per una canzone chiamata “What You See”.

Questo è il loro secondo bop insieme dopo che hanno unito le forze nel loro brano “Unstable“, che è contenuto nell’album “Justice” di JB.

Qual è il significato di Stay di Justin Bieber e Kid Laroi

‘Stay’ è un inno allegro che tocca ancora le corde del cuore, con le star che desiderano ardentemente un interesse amoroso… più che altro chiedono alla loro partner di restare insieme a loro.

Nessuna delle star è estranea a una canzone d’amore, quindi il testo del loro nuovo bop rimane fedele a ciò che i loro fandom potevano aspettarsi!

The Kid Laroi ha detto a NME che ha lavorato su ‘Stay’ per oltre un anno e ha deciso un giorno che Biebs avrebbe cantato alla grande insieme a lui.

Non solo, Charlie Puth ha creato la melodia di Stay – un trio di geni musicali.

La traduzione del testo di Stay di Justin Bieber e Kid Laroi

Woah-oh, woah-oh

Faccio la stessa cosa che ti ho detto che non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto cambiare

So che non riesco a trovare nessun altra brava come te

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, ehi (Oh)

Mi ubriaco, mi sveglio, sono ancora ubriaco

Mi rendo conto del tempo che ho perso qui

Sento che non puoi sentirti come mi sento io ora

Oh, sono fregato, se non puoi essere proprio qui

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, sarò fregato, se non puoi essere proprio qui

Faccio la medesima cosa che ti ho detto che non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto cambiare

So che non posso trovare nessun altra brava come te

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, si

Faccio la stessa cosa che ti ho detto che non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto cambiare

So che non riesco a trovare nessun altra bravo come te

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, si

Quando sono lontano da te mi manca il tuo tatto (Ooh)

Sei la ragione per cui credo nell’amore (Ooh)

È stato difficile per me fidarmi (Ooh)

E ho paura di mandare tutto a monte (Ooh)

Non c’è modo che io possa lasciarti ferma

Perché non mi hai mai lasciato a mani vuote

E tu sai che so che non posso stare al mondo senza di te

Quindi, tesoro, resta

Oh, ooh-woah

Oh, ooh-woah

Oh, ooh-woah

Sarò fregato se non puoi essere proprio qui con me

Faccio la medesima cosa che ti ho detto che non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto cambiare

So che non posso trovare nessun altra brava come te

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, si

Faccio la stessa cosa che ti ho detto che non avrei mai fatto

Ti ho detto che sarei cambiato, anche quando sapevo che non avrei mai potuto cambiare

So che non riesco a trovare nessun altra bravo come te

Ho bisogno che tu rimanga, ho bisogno che tu rimanga, si