Justin Bieber ha celebrato l’uscita del suo nuovo album Justice con una performance del singolo “Hold On” al Late Late Show di James Corden.

Per la versione in live del brano, Bieber è stato raggiunto dalla sua band sul palco di James Corden, che presentava la proiezione di una strada in movimento. Bieber ha dato un’esibizione appassionata mentre ballava e saltava al ritmo della canzone.

Nell’esibizione Justin indossa una tuta bianca agganciata in una sola spalla, un cappellino bianco e delle scarpe bianche. Lo sfondo è molto tetro e il suo abbigliamento gli permette di illuminare tutta la scena. La performance è andata molto bene a nostro avviso, soprattutto perché Hold On ci ricorda molto una canzone… ora non ci viene il titolo. Provate ad aiutarci.

Justice è il sesto album in studio di Bieber. Include diversi brani precedentemente pubblicati, tra cui “Holy” feat. Chance The Rapper, “Lonely” feat. Benny Blanco, “Anyone” e, appunto, “Hold On“.

“In un momento in cui c’è così tanto male in questo pianeta distrutto, tutti noi desideriamo ardentemente la guarigione – e la giustizia – per l’umanità”, ha detto Bieber in una dichiarazione durante l’annuncio di Justice. “Nel creare questo album, ho perseguito l’obiettivo è creare musica che offra conforto; ho voluto creare canzoni a cui le persone possano relazionarsi e connettersi, così da sentirsi meno sole. La sofferenza, l’ingiustizia e il dolore possono far sentire le persone impotenti. La musica è un ottimo modo per ricordarci che non siamo soli. La musica può essere un modo per relazionarsi e connettersi gli uni con gli altri.”

A proposito di Justice, hai letto la nostra notizia in cui spieghiamo che il duo francese ha chiesto a Bieber di modificare il logo perché uguale al loro? E’ molto interessante e ci sono di mezzo pure gli avvocati. A nostro avviso finirà tutto in tarallucci e vino, anche per via del volume d’affari che ruota intorno all’album di Bieber. Probabilmente le due parti riusciranno a trovare un accordo.