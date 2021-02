Negli Stati Uniti è uscito il documentario Framing Britney Spears, realizzato dal New York Times, e che vede come protagonista proprio la cantante stanunitense, classe 1981, e la sua vita ripercorrendo il suo percorso artistico e personale fatto di alti e bassi, di luci e di ombre. Da qui, come sappiamo, è nato il movimento #FreeBritney per liberare la popstar dal padre Jamie, suo tutore legale e colui che si occupa del suo patrimonio.

In Framing Britney Spears si parla anche della sua storia d’amore con Justin Timberlake. I due sono stati una coppia dal 1998 al 2002 ed è stata proprio la fine della loro relazione, secondo i fan di Britney, ad aver avuto su di lei un effetto devastante ed il conseguente crollo nervoso. Timberlake, infatti, è colpevole di aver dipinto la ex fidanzata in modo negativo, soprattutto nella canzone Cry Me a River cercando di dare a lei la colpa della fine del loro amore. Questa canzone, insieme a varie interviste rilasciate da Justin Timberlake, sicuramente non hanno fatto bene a Britney Spears con lui che l’ha addirittura accusata di averlo tradito con il coreografo Wade Robson.

Parole che non sono piaciute ai sostenitori della Spears che, a gran voce, hanno chiesto al cantante di scusarsi pubblicamente e lui così ha fatto. Tramite un post apparso sul suo profilo Instagram ha affermato che:

“Ho visto i messaggi, i tag, i commenti e voglio rispondere. Sono profondamente dispiaciuto per le volte nella mia vita in cui le mie azioni hanno contribuito al problema. Capisco di aver fatto male e di essermi avvantaggiato di un sistema che perdona la misoginia ed il razzismo. Voglio scusarmi con loro (Britney Spears e Janet Jackson) individualmente perché voglio bene e rispetto queste donne e so di aver sbagliato”.

Parole che sono state apprezzate anche se sono giunte molto in ritardo e Timberlake poteva fare mea culpa prima. Anche la moglie Jessica Biel, attrice classe 1982, ha dimostrato di essere al suo fianco e fiera delle sue affermazioni ricordando al mondo social che lo ama.

E voi cosa ne pensate? Siete dalla parte di Britney Spears o di Justin Timberlake? Fatecelo sapere nei commenti!